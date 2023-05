Marvel's Spider-Man 2 został zaprezentowany na PlayStation Showcase - w grze pojawi się nie tylko Venom, ale również Kraven

Z pewnością wielu graczy oczekiwało sporo po konferencji PlayStation Showcase - to w końcu pierwsze tego typu wydarzenie od września 2021 roku. O ile gier od zewnętrznych twórców było sporo, tak sporym rozczarowaniem było to co dostaliśmy (czy raczej nie dostaliśmy) od PlayStation Studios. Jedyną dużą grą, którą zdecydowano się pokazać był Marvel's Spider-Man 2 od Insomniac Games. Obecność tej gry była wysoce prawdopodobna i na osłodę dostaliśmy ponad 10-minutowy gameplay, prezentujący fragment jednej z misji fabularnych.

Studio Insomniac Games zaprezentowało dość obszerny materiał z gry Marvel's Spider-Man 2. Potwierdzono, że oprócz Venoma w produkcji pojawi się również Kraven. Niestety nadal nie ujawniono daty premiery.

Insomniac Games bez ceregieli potwierdziło obecność kolejnego złoczyńcy - po Venomie przyszedł czas na Kravena. Ten zapoluje w Nowym Jorku na doktora Curtisa "Curta" Connorsa, zwanego również w pewnych kręgach jako Jaszczur. Dwóch Spider-Manów: Peter Parker oraz Miles Morales będą mieli za zadanie powstrzymać Kravena oraz jego Łowców przed realizacją swoich zamiarów. Właściwy gameplay rozpoczyna się od prezentacji Spider-Mana (Petera Parkera) w kultowym, czarnym kostiumie z nowymi mocami pochodzącymi od Symbiontu. Dzięki nowym sztuczkom, Parker będzie w stanie dać w kość nawet największym złoczyńcom. Jesteśmy również bardzo ciekawy jaki wpływ na zachowanie Spider-Mana będzie miało jego połączenie z Symbiontem... po tym względem widać, ze Marvel's Spider-Man 2 może faktycznie być mroczniejszy od swojego poprzednika.

W trakcie gameplayu widać moment, w którym następuje przełączanie się pomiędzy bohaterami. Wygląda na to, że w przypadku misji fabularnych przekierowanie między Peterem Parkerem i Milesem Moralesem będzie odbywać się tylko w konkretnych momentach. Spodziewamy się natomiast, że pomiędzy misjami przełączanie się pomiędzy obydwoma bohaterami będzie dostępne na wyciągnięcie ręki. Przejście pomiędzy jedną a drugą postacią odbywa się tutaj niemal natychmiastowo, bez żadnych ekranów ładowania. Pierwsze bujanie się po Harlemie ujawnia natomiast, że szybowanie zostało jeszcze bardziej podkręcone i dodatkowo wzbogacone o tunele aerodynamiczne pomiędzy wieżowcami, co pozwoli na jeszcze szybsze przemieszczanie się po mapie. Materiał z rozgrywki pokazuje również większy rozmach samego miasta - teraz najprawdopodobniej wyjdziemy również poza Manhattan, znany z pierwszej gry oraz dodatku Miles Morales.

Peter Parker oraz Miles Morales będą mieli w większości osobne drzewka umiejętności, co ma podkreślić ich indywidualność. Ten pierwszy otrzyma zestaw nowych atutów wynikających z połączenia z Symbiontem, podczas gdy umiejętności Milesa w dużej mierze wynikają z posiadanych mocy bioelektrycznych. Co ciekawe, będzie oferowane także wspólne drzewko umiejętności (tłumaczone jest to wspólnymi treningami obu Pająków) - wystarczy raz nauczyć się danej zdolności, by skorzystać z niej mogły obie postacie. Twórcy chwalą również konsolę PlayStation 5 pod kątem ożywienia Nowego Jorku oraz ulepszenia oprawy graficznej. Marvel's Spider-Man 2 ma oferować wysokiej jakości tekstury, poprawione oświetlenie oraz bardziej realistyczne cieniowanie, bardziej szczegółową geometrię obiektów czy lepszej jakości efekty cząsteczkowe. Nie zabraknie również pełnego wsparcia dla DualSense czy silnika 3D Audio. Niestety pomimo szerokiej prezentacji gry, Insomniac Games nadal nie potwierdziło dokładnej daty premiery, potwierdzając jedynie że ta odbędzie się jesienią tego roku.

Źródło: Sony