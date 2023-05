Marvel’s Spider-Man 2 - symbioty, upgrade herosa i inne. Odtwórca Milesa Moralesa opowiada o grze, pobudzając do spekulacji

Nowa odsłona przygód Petera Parkera, Milesa Moralesa i reszty ekipy szykuje się na murowany hit drugiej połowy 2023 roku. Nie zmienia to faktu, że na razie posiadamy o niej bardzo szczątkową wiedzę. Insomniac konsekwentnie nie dzieli się z nami jeszcze zbyt wieloma konkretami - co może się zmienić w trakcie najbliższego PlayStation Showcase. Ale już teraz otrzymaliśmy mały wgląd w potencjalne wstępne informacje związane z wyczekiwanym tytułem.

Nadji Jeter, podkładający głos Milesowi Moralesowi w uniwersum gier od Insomniac, w trakcie jednego z paneli opowiedział co nieco m.in. o roli swojego bohatera w Marvel’s Spider-Man 2.

W trakcie eventu SacAnime jednym z gości był Nadji Jeter, znany przede wszystkim z podkładania głosu Milesowi Moralesowi w kolejnych tytułach Insomniac Games. Odtwórca człowieka-pająka z Harlemu zdążył opowiedzieć co nieco o pewnych kwestiach związanych z nadchodzącym hitem Sony. Wygląda na to, że nowa część przyniesie nam zagrożenie ze strony symbiotów z każdej strony, możemy także liczyć na rozwój Milesa także pod kątem jego gadżetów. Już dodatek przyniósł nam kilka mocy, których nie posiada Parker. Teraz asortyment zostanie poszerzony.

W trakcie panelu zapytano też Jetera o cyklicznie poruszaną kwestię kooperacji. I aktor zaskoczył wszystkich, stwierdzając, że "to chyba zostało już ogłoszone. Nie wiem, czy w końcu to ogłosili, ale chyba będzie". Ciśnienie dość szybko zostało wyrównane przez samych deweloperów, którzy na Twitterze jednoznacznie podkreślili, że Marvel’s Spider-Man 2 będzie przygodą dla jednej osoby. Oczywiście pozostaje jakaś szansa na to, że Jeter się nieco zagalopował, podając ten zwrot akcji związany z mechaniką gry przedwcześnie, jednak trzeba przyznać, że jest ona doprawdy niewielka. Eksplorowanie miasta wspólnie ze znajomymi byłoby ekscytujące, jednak trudno uwierzyć, by tak gigantyczny zwrot akcji doszedł do skutku - przynajmniej w tej odsłonie.

Nope! It is an epic single-player adventure! — Insomniac Games (@insomniacgames) May 22, 2023

Źródło: WCCFtech, Twitter