Marvel's Spider-Man 2 - spora atrakcja dla fanów przed premierą. Sony wyda darmowy komiks wprowadzający do fabuły

Ostatnie miesiące przyniosły nam już kilka wyczekiwanych tytułów - jedne spełniły pokładane w nich nadzieje, inne w ten czy inny sposób poległy. Niewiele z nich jednak równać się może pod kątem popularności z sequelem przygód człowieka-pająka. A w zasadzie dwóch, bo w końcu Miles Morales został także odpowiednio rozwinięty we własnym dodatku i będzie równorzędnym bohaterem. Sony tymczasem najwyraźniej rozpędza się z kampanią promocyjną.

Marvel's Spider-Man 2 otrzyma specjalny komiks, który stanowić będzie wprowadzenie do właściwej historii. Co więcej, po dłuższym oczekiwaniu Marvel's Spider-Man nareszcie będzie sprzedawany samodzielnie.

Deweloperzy z Insomniac Games wespół z Marvelem postanowili przygotować całkiem solidne wprowadzenie do kolejnej odsłony wielkiego hitu, w którym Peter Parker i Miles Morales wspólnie stawią czoła nowemu zagrożeniu. Prequel Marvel's Spider-Man 2 będzie do przeczytania za darmo od 6 maja z okazji obchodów Free Comic Book Day. Tym samym dostaniemy nie tylko aktualizację tego, co wydarzyło się w życiu głównych bohaterów między częściami, ale i wprowadzenie następnego złoczyńcy, znanego jako The Hood. Scenariuszem zajął się Christos Gage (jeden z twórców historii z pierwszej odsłony), rysunkami zaś zajął się Ig Guara, który pracował już w przeszłości nad komiksami Marvela czy DC.

Zaprezentowanie nieco bardziej egzotycznego komiksowego przeciwnika to jednak nie wszystko, co Sony oferuje w ramach kampanii promocyjnej "dwójki". Jak dotąd jeżeli ktoś chciał ograć zremasterowaną wersję Marvel's Spider-Man na PlayStation, zmuszony był zakupić edycję Ultimate Marvel's Spider-Man: Miles Morales, co zdecydowanie nie było zbyt wygodną opcją. Teraz wersja ta będzie możliwa do kupienia samodzielnie. Co więcej, osoby, które zakupiły pierwotną wersję gry w jakiejkolwiek formie na PS4, za 10 dolarów nabędą remaster na PS5.

