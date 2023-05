Metal Gear Solid: Snake Eater Remake oraz Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 zostały zapowiedziane

Metal Gear Solid 3: Snake Eater to jedna z najbardziej kultowych gier, należących do marki stworzonych przez Konami oraz Hideo Kojimę. Od dłuższego czasu w sieci krążyły informacje, jakoby ten konkretny tytuł miał doczekać się gruntownego odświeżania. Podczas wczorajszej konferencji PlayStation Showcase potwierdzono istnienie remake'u gry Metal Gear Solid: Snake Eater. Nie będzie to jednak tytuł ekskluzywny dla PlayStation 5 (co wielokrotnie sugerowano), zamiast tego będzie to multiplatformowa gra. Co ciekawe, remake MGS: Snake Eater to nie jedyne co Konami zaprezentowało w związku z marką.

Podczas konferencji PlayStation Showcase potwierdzono to, o czym mówiło się od pewnego czasu. Kultowa gra Metal Gear Solid 3: Snake Eater doczeka się pełnoprawnego odświeżenia. Tymczasem jeszcze w tym roku do sprzedaży trafi Metal Gear Solid: Master Collection.

Jak widać na powyższej grafice, Konami zdecydowało się na usunięcie trójki z tytułu i zastąpienie cyfry symbolem delty. Wytłumaczone to zostało tym, iż Delta pasuje do charakteru remake'a, gdzie zachodzą pewne zmiany względem oryginalnej treści, jednak ogólny zarys produkcji pozostanie niezmieniony. Konami opublikowało na razie tylko jeden zwiastun oraz podzieliło się kilkoma oficjalnymi grafikami z gry. Metal Gear Solid: Snake Eater Remake pojawi się nie tylko na PlayStation 5, ale również na PC oraz Xbox Series. Data premiery nie została ujawniona.

Oprócz opracowywania pełnego odświeżenia MGS: Snake Eater, Konami ujawniło jeszcze jedną niespodziankę. Jesienią tego roku na rynek trafi tzw. Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 (co wskazuje, że w planach są kolejne pakiety), czyli zestaw trzech zremasterowanych gier: Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty oraz Metal Gear Solid 3: Snake Eater. W tym wypadku również musimy poczekać na więcej informacji, bowiem Konami nie zdradziło jakie dokładnie zmiany zajdą w remasterach dla obecnej generacji konsol oraz PC.

