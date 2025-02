Sony DualSense V2 - nowy kontroler do PlayStation 5 niebawem trafi do sprzedaży. Gracze mogą już zacierać ręce

DualSense to kontroler, który przypadł graczom do gustu ze względu na wygodny kształt i różne zaawansowane funkcje z adaptacyjnymi triggerami w roli głównej. Nie brakuje jednak osób, które od samego początku narzekają na dosyć krótki czas działania pada. Już po kilku godzinach rozgrywki trzeba go podłączać do ładowania, co czasem bywa problematyczne. Na szczęście Sony planuje rozwiązać tę kwestię za sprawą nowej wersji kontrolera.

Debiut nowego kontrolera do PlayStation 5 z pewnością ucieszy wielu graczy. Urządzenie ma zapewnić nawet do 12 godzin rozgrywki na jednym ładowaniu.

Sony DualSense V2 w białej wersji kolorystycznej dosyć niespodziewanie pojawił się w ofercie sklepu Best Buy. Na pierwszy rzut oka prezentuje się tak samo, jak dotychczasowa wersja pada, ponadto niezmiennie ma on zapewniać te same funkcje. Co jednak najważniejsze, w ostatnim podpunkcie opisu wspomniano, że kontroler zagwarantuje nawet do 12 godzin rozgrywki na jednym ładowaniu. Można zatem wnioskować, że producent zastosował znacznie pojemniejszą baterię, choć wedle opisu całość waży 280 g, a więc tyle samo, co standardowy DualSense. Nie wiemy jednak, czy wprowadzone dane są prawidłowe.

Co ciekawe, Sony DualSense V2 ma wyróżniać się także dodatkową stacją ładującą w zestawie, dzięki której użytkownik ma łatwo uzupełnić ogniwo. Urządzenie zostało wycenione na 89,99 dolarów, co oznacza, że cena nie wzrosła względem poprzedniej wersji DualSense. Niewykluczone jednak, że niniejsza oferta to zwykły placeholder i ostatecznie może okazać się, że cena za nowy model będzie wyższa. Tak czy siak, debiut nowego, dłużej działającego kontrolera do PlayStation 5 z pewnością ucieszy wielu graczy. Czekamy na więcej informacji w tej sprawie.

Źródło: @Genki_JPN