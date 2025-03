Steam dodaje oficjalne wsparcie dla padów DualSense i DualShock. Można teraz łatwo sprawdzić czy gra obsługuje kontroler

Gracze PC-towi, jeśli używają gamepadów, to siegają często po sprzęt od Xboksa. Trudno się temu dziwić, ponieważ system operacyjny Windows oferuje pełne wsparcie dla tego typu sprzętu. Obsługuje go też większość wydawanych współcześnie gier. O wiele rzadziej wybór graczy pada na kontrolery od konsol PlayStation, czyli DualSense i DualShock. Takim osobom spodoba się z pewnością najnowsza aktualizacja Steama, która trafiła już do wszystkich użytkowników.

Rozszerzenie wsparcia dla kontrolerów DualSense i DualShock przez Steam oznacza między innymi możliwość łatwego odfiltrowania gier, które bezproblemowo działają z tymi padami.

Od dłuższego czasu w sklepie firmy Valve można w łatwy sposób wyszukiwać gry zgodne z kontrolerem Xbox. Niewątpliwie brakowało takiego rozwiązania w przypadku padów od PlayStation. Teraz uległo to zmianie. Po najnowszej aktualizacji w łatwy sposób da się odfiltrować tytuły kompatybilne z kontrolerami DualSense oraz DualShock. Co więcej, karty produktowe odpowiednich gier zostały uzupełnione o informację, że dana produkcja wspiera pady od PlayStation. Zmian doczekało się także centrum gier przyjaznych kontrolerom, gdzie można łatwo wyszukać gry obsługujące ten sprzęt.

W bibliotece wyświetlanej w kliencie Steam dodano ponadto specjalną sekcję zgodności. Jeśli program wykryje, że użytkownik korzystał z kontrolera, to pokaże informację o zgodności danej gry z gamepadem (w tym DualSense i DualShock). Odpowiedni komunikat wyświetli się także, gdy gra wymaga pada do prawidłowego działania. Można także w łatwy sposób skonfigurować kontroler za pomocą przycisku znajdującego się na pasku obok pola "Graj". Wszystkie powyższe zmiany zostały wprowadzone także w trybie Big Picture.

Źródło: Steam