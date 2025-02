SteamVR 2.0 - Valve oficjalnie wprowadziło najnowszą aktualizację specjalnego systemu dla posiadaczy gogli VR

Nie jest to zapewne najpopularniejsza z ich usług, ale od dłuższego już czasu Valve usprawniło uzyskiwanie w przystępny sposób dostępu do wybranych tytułów czy aplikacji wymagających gogli VR. Tym samym mamy możliwość uruchomienia w ten sposób gier obsługujących takie urządzenia, jak HTC Vive, Oculus Rift czy Windows Mixed Reality. We wrześniu zaś udostępniono nam wersję beta najnowszych rozwiązań. Teraz update wszedł wreszcie w finalną fazę.

Wprowadzono SteamVR 2.0 - aktualizację, która między innymi poprawia wygląd interfejsu, usprawnia sklep i usuwa wiele błędów.

W pierwszej kolejności zapewne zwróci się uwagę na zupełnie zmieniony interfejs panelu głównego, ale to zaledwie początek dłuższej listy. Na przykład znacznie ułatwiono dostęp do okienka powiadomień, a ekran sklepu w sposób bardziej intuicyjny wskazuje nam na produkty związane z wirtualną rzeczywistością. Ponadto Steam Chat został zintegrowany z czatem głosowym, a także naprawiono wiele różnorakich błędów związanych z działaniem czy to konkretnych aspektów panelu, czy innych funkcji związanych z usługą.

Warto również odnotować, że Valve poinformowało, iż ów update ma także znaczenie perspektywiczne. Dzięki niej bowiem prościej będzie dodawać kolejne funkcje Steam w nieokreślonej przyszłości. Jeżeli chcemy sprawdzić SteamVR 2.0, należy oczywiście posiadać zaktualizowanego klienta Steam. Często tego typu nowości służą przy okazji jako swojego rodzaju zwiastun przygotowywanego sprzętu. W tym jednak przypadku nie odnotowano żadnych ruchów ze strony Valve - a przynajmniej jak dotąd.

