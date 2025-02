Steam Deck - odświeżona wersja handhelda od Valve jednak się ukaże? Wskazują na to nowe dowody

Z ostatniego wpisu, który dotyczył handhelda od Valve, czyli Steam Decka, można było wywnioskować, że nowa odsłona tego udanego sprzętu nie ukaże się wcześniej niż przed 2025 rokiem. Głównym czynnikiem, jaki wchodził w grę, była wydajność w stosunku do poboru mocy. Innymi słowy, Valve nie chce tworzyć odsłony, która będąc bardziej wydajną, znacząco zmniejszy możliwy czas pracy. Natomiast nowe doniesienia wskazują na to, że te słowa i działania, miały odwrócić naszą uwagę od możliwego odświeżenia Steam Decka. Pojawiły się właśnie pierwsze dowody, które o tym świadczą.

Najnowsze informacje znalezione w internecie wskazują na fakt, że już niebawem możemy oczekiwać na rynku odświeżonej wersji Steam Decka. Valve przez cały czas starało się to poniekąd ukryć.

Początkowo identyfikacja działań powziętych przez Valve nie była prosta, ponieważ jak się okazuje, wykonywane były one przez inną firmę. Wiedzieliśmy, że przez urząd certyfikacji sprzętów pod kątem łączności radiowej w Korei Południowej (National Radio Research Agency) przeszło urządzenie Valve pod oznaczeniem "1030". Było to już pod koniec sierpnia 2023 roku, natomiast do tej pory nie było jasne, czym się ono okaże. Długo nie trzeba było czekać, ponieważ znaleziono dokumenty z Federalnej Komisji Łączności (FCC), w której to Valve jeszcze wcześniej, bo 13 sierpnia, złożył wniosek za pośrednictwem firmy Quectel. Dotyczył on nowego modułu łączności Wi-Fi 6E dla Steam Decka. Właśnie dlatego nikt nie był w stanie do tej pory powiązać faktów, ponieważ wspomniany wniosek nie został złożony osobiście przez Valve.

Valve Corporation Model: 1030 seems to be a revised Steam Deck model with AT LEAST a new Wi-Fi card capable of the 6E (6Ghz) spectrum pic.twitter.com/OLjzTPVXlr — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) October 4, 2023

Jednak wyraźnie w nim zaznaczono, że urządzenie kryjące się pod numeracją "1030", to Steam Deck. Z pewnością mamy więc do czynienia z nieco odświeżonym modelem, który lada moment może się ukazać na rynku. Jako że wspomniane urzędy nie zajmują się certyfikowaniem niczego poza aspektami łączności, to samo Valve może wprowadzić wiele udoskonaleń, o których na ten moment można się tylko domyślać. Całkiem możliwe, że nowa odsłona, która ostatecznie nie będzie następną generacją, a trochę zmienioną obecną edycją, otrzyma również lepszy ekran. Natomiast fakt, że do tej pory Valve niechętnie mówiło o tej nowości, można powiązać z tym, że klienci z pewnością nie kupowaliby aktualnej wersji Steam Decka, a czekali na nową.

Źródło: The Verge, X @SadlyItsBradley