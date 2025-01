Steam Deck - pracownik Valve podzielił się informacją, która dotyczy premiery następnej generacji udanego handhelda

Mimo że niezwykle popularny handheld od Valve jest na rynku dość niedługi czas, gdyż zaledwie od początku 2022 roku, to nie jest w stanie on już nadążyć za wieloma obecnymi produkcjami. Po części dlatego, że są fatalnie zoptymalizowane (The Last of Us Part I), a po części powodem jest sama wydajność urządzenia. W tym roku mogliśmy doświadczyć premiery układów od AMD z rodziny APU Pheonix, z których korzysta większość obecnych rywali Steam Decka. Logiczne jest więc, że oczekuje się nadejścia godnego następcy urządzenia. Wszystko wskazuje jednak na to, że przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Steam Deck mimo swojej popularności, ma także kilka sporych wad. Niektóre można odnieść do jego wydajności, a inne do konkretnych elementów konstrukcji. Gracze oczekują więc następcy, który rozwiąże trapiące go bolączki. Natomiast ten czas szybko nie nastąpi...

Do największej wady, jaką można zarzucić Steam Deckowi, jest w tym momencie jakość jego ekranu. Odwzorowanie kolorów, kontrast, czy też inne aspekty, stoją na dość niskim poziomie. Wydajność nadal jest całkiem przyzwoita, aczkolwiek na rynku mamy sporo sprzętów, które pod tym kątem są zauważalnie lepsze. Wiele osób z pewnością zastanawia się, kiedy można spodziewać się debiutu kolejnej edycji urządzenia, która poprawiłaby te kwestie. Więcej światła na ten temat rzucił wywiad pracownika Valve, który jest ściśle związany ze Steam Deckiem - Pierre-Loup Griffais. W ostatnich dniach rozmawiał on z przedstawicielami portali The Verge oraz CNBC. Streszczając całą konwersację, można powiedzieć jedno: druga generacja Steam Decka nie pojawi się przed 2025, a być może nawet 2026 rokiem. Skąd takie wnioski?

Pierre-Loup stwierdził, że Steam Deck doczeka się swojej kontynuacji dopiero wtedy, kiedy zauważalny wzrost wydajności nie będzie niósł za sobą konsekwencji w postaci zwiększonego poboru mocy. Według niego nie nastąpi to jeszcze przez kilka najbliższych lat. Trzeba przyznać, że Griffais ma dużo racji. Obecne handheldy pokroju ASUS-a ROG Ally są wydajniejsze od Steam Decka, ale odbywa się to kosztem słabego czasu pracy na akumulatorze. Poczekanie na rozwój wydarzeń wydaje się bardzo rozsądnym posunięciem. Oczywiście nadal można oczekiwać nieco odświeżonego modelu, który zaoferuje choćby lepszy ekran. Natomiast co do pełnoprawnej odsłony, to jednak nie mamy co liczyć na to, żeby ukazała się w najbliższym czasie. Nawiązując z kolei do ostatnich doniesień o nowym urządzeniu od Valve o nazwie kodowej Galileo/Sepiroth, można uznać, że będzie to urządzenie związane w jakiś sposób z wirtualną rzeczywistością.

Źródło: The Verge