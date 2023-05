DeckHD - nadchodzi wyświetlacz do Steam Decka, który znacznie poprawia rozdzielczość i odwzorowanie kolorów

Od premiery gamingowego hanhelda od Valve minął już ponad rok, a jednak sprzęt nadal cieszy się sporą popularnością. Mimo że nie jest on najwydajniejszym urządzeniem na rynku, to dzięki ogromnej społeczności można go w dużej mierze spersonalizować pod siebie. Najsłabszym elementem jest mimo wszystko ekran. Nie chodzi tu nawet o samą rozdzielczość, ale o odwzorowanie kolorów. Nadchodzi rozwiązanie, które może naprawić również tę bolączkę urządzenia.

Piętą achillesową Steam Decka bez wątpienia jest jego wyświetlacz, który nie należy do najlepszych w swojej klasie. Niebawem ma się to zmienić dzięki zamiennemu ekranowi DeckHD.

Dla kontekstu można wspomnieć, że samo Valve stwierdziło, że zaimplementowanie innego wyświetlacza w Steam Decku, w celu poprawy jego jakości (chodziło tu o wariant OLED-owy) nie jest zbyt proste do zrealizowania i nie mamy co na to liczyć. FX Technology jest jednak innego zdania. Już niedługo do sprzedaży wejdzie DeckHD. Ten zamienny wyświetlacz wyróżnia się tym, że posiada rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200 px) oraz stopień pokrycia przestrzeni barw sRGB na poziomie 95%. Dla przypomnienia: Steam Deck ma ekran o rozdzielczości 1280 x 800 px i analogicznie 67% pokrycie przestrzeni barw sRGB. Dodatkowo DeckHD zawiera w sobie powłokę antyodblaskową, która dostępna jest tylko w najdroższym wariancie handhelda (512 GB wersja).

Are you ready for some truly high definition, 1200p gaming on the go? We are getting there! https://t.co/AQohJatMKl #SteamDeck pic.twitter.com/qiLLmmLJhs — Balázs Triszka (@balika011) May 18, 2023

Taki ekran oczywiście przełoży się na lepszą jakość wyświetlanych treści, ale w równie dużym stopniu spowoduje gorszą wydajność pracy na akumulatorze. Tym bardziej że Steam Deck nie jest tak bardzo nastawiony na rozgrywkę w FullHD i nie istnieje wiele tytułów, które będą płynnie działały w tej rozdzielczości. Osoby komentujące wpisy na Twitterze także są jednomyślni: najlepszym rozwiązaniem byłby OLED-owy wyświetlacz o rozdzielczości 1280 x 800 px. Jeśli jednak jesteśmy zainteresowani kupnem, powinniśmy się udać na oficjalną stronę, na której możemy zapisać się na listę oczekujących. Przewidywana cena to 99 dolarów (~411 zł), natomiast dostępność określona jest na końcówkę czerwca lub lipiec.

Źródło: Notebookcheck