Steam Deck raczej nie doczeka się wariantu z ekranem OLED. Powód? Zbyt skomplikowana konstrukcja konsoli

Steam Deck okazał się dużym sukcesem i wielu graczy już spekuluje, że w przyszłości producent zaprezentuje kolejne wersje tej przenośnej konsoli. Jedną z najcieplej przyjętych wersji mogłaby być ta z ekranem OLED. Wydaje się, że wykonanie takiego urządzenie nie sprawiłoby projektantom zbyt wiele kłopotu - w końcu Nintendo wydało już swojego Switcha z takim panelem. Jak się jednak tłumaczy pracownik Valve, w przypadku Decka nie jest to takie proste...

Nie możemy wykluczyć, że jakiś czas producent podejmie temat, jednak bardziej prawdopodobna wydaje się implementacja wyświetlacza OLED do całkiem innego urządzenia. Może do Steam Decka 2? Czas pokaże.

Pierre-Loup Griffais, jeden z inżynierów odpowiadających za Steam Decka przyznał w najnowszym wywiadzie z serwisem PC Gamer, że wariant konsoli z wyświetlaczem OLED zdecydowanie nie jest czymś, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości. Okazuje się, że każdy pojedynczy element urządzenia jest dosyć ściśle ze sobą połączony i nie można ot tak wymienić cały panel na inny. Jak mówi: "Myślę, że wymagałoby to większego nakładu pracy, niż ludzie przypuszczają. [...] Pomysł, że możesz po prostu zamienić nowy ekran i gotowe... Wymagałoby to czegoś więcej, aby było wykonalne. To po prostu coś, co należy zaplanować z wyprzedzeniem".

Nieco więcej w tym temacie wyjaśnia następujący fragment wypowiedzi: "Kiedy pracowaliśmy nad obecnym ekranem, upewniliśmy się, że będzie on obsługiwany, nawet jeśli przełączanie częstotliwości odświeżania nie było gotowe w momencie premiery. To było dla nas bardzo ważne, aby to wszystko zostało wsparte. Jest to więc coś, o czym należy pamiętać, oceniając i wybierając możliwe opcje. Chodzi o to, jak projektujesz cały system i co znajduje się pomiędzy ekranem, a SoC". Wychodzi więc na to, że Valve prawdopodobnie musiałoby stworzyć całkiem inną wersję urządzenia i dokonać gruntownych zmian w projekcie, by zastosować taki panel. Nie możemy rzecz jasna wykluczyć, że jakiś czas producent podejmie temat, jednak bardziej prawdopodobna wydaje się implementacja wyświetlacza OLED do całkiem innego urządzenia. Może do Steam Decka 2? Czas pokaże.

Źródło: PC Gamer, WCCFTech