Steam Deck - najlepszy gamingowy handheld od Valve znowu na wyprzedaży. Z zakupem trzeba się pospieszyć

Platforma Steam świętuje właśnie swoją 20. rocznicę istnienia, co przełożyło się na zmianę barw interfejsu na klasyczny zielony odcień, który z pewnością jest bardzo dobrze znany użytkownikom serwisu w czasie jego powstawania, a także z kilku gier od Valve. Wygląd wrócił już do swojej nowoczesnej formy, natomiast po raz kolejny postanowiono dokonać małej obniżki ceny dla najpopularniejszego przenośnego handhelda - Steam Decka. Czas promocji jest ograniczony.

Steam Deck po raz kolejny doczekał się obniżki ceny. Wszystko ze względu na okazję, jaką jest 20-lecie platformy Steam. Gracze kupią urządzenie w niższej cenie tylko przez określony czas.

Valve już od samej premiery Steam Decka nie był skłonny wprowadzać żadnych obniżek. Gamingowy handheld był również dość ciężki do zdobycia, ponieważ po zakupie trzeba było na niego czekać przez długi czas. Otworzyło to drogę dla wielu "sprzedawców", którzy masowo kupowali urządzenie i sprzedawali po bardzo zawyżonych cenach w Polsce. Jednak z czasem Steam Deck cieszył się coraz lepszą dostępnością, a po roku od premiery otrzymał pierwszą obniżkę ceny, co jeszcze bardziej przyczyniło się do popularności sprzętu. Valve bardzo "oszczędnie" wprowadza promocyjne ceny i niestety również tym razem tańszy zakup handhelda będzie możliwy tylko do 21 września 2023 roku.

Obniżone ceny są zapewne dobrze znane osobom, które skorzystały z poprzednich okazyjnych zakupów. Podstawowa wersja to obecnie koszt 1709,10 zł, cena za 256 GB wariant wynosi 2124,15 zł, natomiast 512 GB wersja to wydatek rzędu 2479,20 zł. Warto wspomnieć, że nadal bardzo korzystną opcją jest nabycie Steam Decka z nośnikiem o najmniejszej pojemności i wymiana go na większy model samemu - operacja jest bardzo szybka, prosta i pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. Dla osób, które nie potrzebuje nowego sprzętu, Valve oferuje także odnowione urządzenia w korzystniejszych dla portfela kwotach - natomiast w tym wypadku bardzo ciężko "upolować" wersję z 64 GB nośnikiem, z wiadomych powodów.

Steam Deck (Odnowiony) Steam Deck (Promocja) Steam Deck (Nowy) 64 GB 1519 zł 1709,10 zł 1899 zł 256 GB 1999 zł 2124,15 zł 2499 zł 512 GB 2479 zł 2479,20 zł 3099 zł

Źródło: Valve