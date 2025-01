Steam Deck w wersji 512 GB już w Polsce. Sprzedawany jest w polskich sklepach z elektroniką w horrendalnej cenie

Handheld od Valve ma już na karku ponad rok i powoli zaczyna się pojawiać w również w polskich sklepach z elektroniką. Dotychczas jego zakup wiązał się z wejściem na stronę producenta i zamówienie produktu w ten sposób lub nabycie go z drugiej ręki. Oczywiście nie było to zbyt problematyczne, ponieważ w pierwszym wypadku w grę wchodziła szybka i darmowa dostawa. Obecnie bez problemu kupimy Steam Decka w Polsce, jednak z kosmicznie wręcz wysoką ceną.

Polskie supermarkety oferujące sprzęt elektroniczny wprowadziły właśnie do sprzedaży obecnego na rynku od ponad roku Steam Decka. Niestety wraz z jego dostępnością w naszym kraju, musimy liczyć się z okropnie wysoką ceną.

Chcąc nabyć Steam Decka w najkorzystniejszej cenie, wystarczy udać się na oficjalną stronę Valve i wybrać interesujący nas wariant. W kwestii ceny mogliśmy liczyć tylko na jedną promocję od czasu obecności handhelda na rynku, jednak kwoty, z jakimi mamy teraz do czynienia, są stosunkowo przyzwoite. Za najtańszy wariant przyjdzie nam zapłacić 1899 zł, wersja z pamięcią o pojemności 256 GB to wydatek 2499 zł, natomiast najmocniejszy model przekracza już granicę 3 tysięcy złotych. Koszty wysyłki są wliczone w cenę, a dostawa nie przekracza zazwyczaj okresu jednego tygodnia. Zupełnie innej sytuacji możemy się spodziewać w polskich elektromarketach.

Większość ofert, jakie znajdziemy we wspomnianych marketach, obejmuje wariant Steam Decka z pamięcią wbudowaną o pojemności 512 GB. O ile oryginalna kwota, ustalona przez Valve za ten model wynosi dokładnie 3099 zł, tak niemal wszystkie polskie sklepy ustaliły ją na 4499 zł. W Media Expert, Electro czy też Avans cena szybko została obniżona w ramach promocji do 4219,99 zł. Jeszcze "potężniejsza" cena widnieje w sklepie Empik - spotkamy się tu bowiem z kwotą 4684,19 zł. Niezadowolenie potencjalnych klientów już wypływa w komentarzach na stronach produktu. Trzeba otwarcie przyznać, że tak mocne zawyżanie ceny w obecnych czasach, gdzie sprzęt jest dostępny od ręki u producenta, jest co najmniej nieetyczne i nie powinno mieć miejsca. Niestety, rzeczywistość często bywa zgoła inna.

