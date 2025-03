Steam Deck oferowany jest w dużo niższej cenie. Valve wprowadza do sprzedaży odnowione egzemplarze

Od pojawienia się Steam Decka jego producent tylko dwa razy zdecydował się na chwilowe obniżenie ceny urządzenia, która i tak nie należała do najniższych. Natomiast z biegiem czasu konkurencja stawała się coraz silniejsza i obecnie do wyboru mamy dość sporo alternatyw. W obliczu tych wydarzeń Valve postanowiło powziąć całkiem ciekawe kroki - producent oferuje potencjalnym nabywcom zakup odnowionych egzemplarzy z pełną gwarancją i korzystniejszą ceną.

Dzięki działaniom podjętym przez Valve, Steam Decka jesteśmy w stanie obecnie nabyć sporo taniej. Producent postanowił wprowadzić do oferty odnowione sprzęty.

Każda firma produkująca sprzęty elektroniczne, od czasu do czasu otrzymuje zwroty urządzeń od swoich klientów. Jest to zupełnie normalne, wszak niektóre osoby kupują konkretny sprzęt, aby go chwilę "potestować", a następnie korzystają z regulaminowego 14-dniowego zwrotu. Oczywiście żaden producent nie może sprzedać takiego urządzenia jako nowego, więc często decyduje się na jego odnowienie. Właśnie tak się stało w przypadku Steam Decka. W omawianym procesie handheldy są dokładnie czyszczone oraz testowane pod kątem sprawności. Dotyczy to każdego elementu, takiego jak akumulator, wyświetlacz itd. Rzecz jasna na koniec takiej operacji Steam Deck nie będzie wyglądał zupełnie jak nowy i może mieć rysy na obudowie lub inne ślady użytkowania. Dlatego też cena takich urządzeń jest obniżona.

Po zakupie otrzymamy sprzęt, który nadal jest w bardzo dobrym stanie, a do tego Valve oferuje pełną roczną gwarancję oraz wsparcie zespołu technicznego. Sytuacja wygląda więc praktycznie tak samo, jak w wypadku zakupu nowego urządzenia. Dla wielu klientów tego typu rozwiązanie będzie bardzo korzystne, wszak nie każdy może sobie pozwolić na wydanie niemal 2 tys. złotych na handhelda do gier. Przewidywany czas dostawy mieści się obecnie w zakresie od 1 do 2 tygodni, tak więc można uznać, że zainteresowanie jest dość znaczne. Poniżej natomiast ujrzymy ceny odnowionych egzemplarzy oraz dla porównania tych całkowicie nowych. Zakupu dokonamy na tej stronie.

Steam Deck (Odnowiony) Steam Deck (Nowy) 64 GB 1519 zł 1899 zł 256 GB 1999 zł 2499 zł 512 GB 2479 zł 3099 zł

Źródło: Valve