Steam Next - opancerzony stróż prawa, upadły taumaturg i inni. Mały przegląd gier, na które szczególnie warto zwrócić w przyszłości

I ponownie przez kilka dni deweloperzy mogli za pośrednictwem Valve wystawić wersje demonstracyjne swoich nadchodzących tytułów. Setki tymczasowo udostępnionych pozycji to całkiem atrakcyjna oferta, choć dość mocno ograniczony czas sprawia, że trudno zdążyć porządnie sprawdzić każdej ciekawej gry. Sam stanąłem przed podobnym dylematem, wobec czego skoncentrowałem się na tym, co w owej stercie mniej najbardziej intrygowało.

Ostatni tegoroczny festiwal Steam Next przyniósł co najmniej kilkanaście wersji demonstracyjnych, które mogły robić wrażenie. Pozwoliłem sobie na mały przegląd nadchodzących projektów.

Kilka co większych pozycji miałem na starcie z głowy, jako że np. Deep Rock Galactic: Survivor planuję ograć już w pełnej wersji. Byłem natomiast niezmiernie ciekaw, co przygotuje studio Teyon, które ponownie zabrało się za przeniesienie klasyki kina. RoboCop: Rogue City może nie zachęca na pierwszy rzut oka - oprawa zdecydowanie jest sprzed dobrych kilku lat - ale dość łatwo wkręcić się w klimat rozgrywki. Od wstępnej cutscenki poczułem się tak, jakbym ponownie uruchomił wypożyczoną w lokalnym salonie kasetę VHS z filmem Paula Verhoevena, tyle że tym razem coś wessało mnie do środka. NPC, nastrój, wreszcie patrolowane przez nas ulice Detroit - to wszystko jest nasycone atmosferą lat 80., a niedoskonałości graficzne wręcz dodają grze uroku. Intrygujący wątek główny - tajemniczy "nowy gracz" w półświatku z nadmiarem pieniędzy - uzupełnia kilka świetny questów pobocznych. Wykonując je zdobywamy doświadczenie i rozdysponowujemy punkty na ważne zdolności (np. Dedukcja pozwoli nam wyciągnąć więcej wniosków przy badaniu miejsc zbrodni). Przestępców masakruje ponownie Peter Weller, użyczając głosu naszemu stróżowi prawa. Idealnie nie jest - nie do końca rozumiem chociażby, czemu Rogue City ma w zalecanych wymaganiach sprzętowych GeForce RTX 3070, 230 złotych również wydaje mi się sumą wygórowaną. Mimo to czekam na premierę 2 listopada.

The Thaumaturge chodzi za mną od kilku miesięcy, ale poza strzępkami trailerów niespecjalnie się w ten tytuł wgłębiałem. Aż do teraz, gdy przyjrzałem się wydawanemu przez 11 bit studios projektowi Fool's Theory. Motyw mistycznych cudotwórców komunikujących się z nadnaturalnymi bytami o potężnych mocach połączony z krajobrazem hegemonii caratu w 1905 roku to absolutny strzał w dziesiątkę. No i sam bohater - Wiktor Szulski, będący w kiepskiej formie taumaturg - został świetnie dobrany. Na razie najbardziej podobał mi się sam proces korzystania ze zdolności podczas eksploracji danej lokacji. Dzięki specjalnemu trybowi skupienia możemy "wyczytać" z otoczenia pewne fakty i posłużyć się nimi w ważnych dla nas konwersacjach bądź też rozwiązać trudną sprawę, a nawet manipulować rozmówcami (nawiasem mówiąc, na naszej drodze stanie choćby nie kto inny, jak sam Rasputin!). Już demo pokazało całkiem sporo opcji rozwoju i przeróżne warianty scenariuszowe. Walka w trybie turowym też jest całkiem ciekawa, choć nie mam pewności, czy aby nie przesadnie skomplikowana. Tereny w rzucie izometrycznym są bardzo ładne, aczkolwiek animacje postaci na razie są dość drętwe. Czy ambitny koncept wypali, przekonamy się 5 grudnia.

Czas pozwolił mi niestety zająć się dłużej jedynie tymi grami, ale zdążyłem spędzić trochę czasu z kilkoma innymi pozycjami. Dla fanów wymagających metroidvanii spod znaku Blasphemous z klimatami Castlevanii polecić mogę czekanie na The Last Faith, które może nie grzeszy oryginalnością, ale wciąga pod kątem rozgrywki. Nieco zaskoczyło mnie studio Don't Nod. Zespół mający na swoim koncie serie Life is Strange czy grę akcji Vampyr pod koniec października pojawi się z Jusant - przyjemną przygodówką, w której główną rolę pełnić będzie wspinaczka i łamigłówki. Komu zaś tęskno do uniwersum Warhammer Fantasy, powinien czekać na Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, RTS-a - tam przyjdzie nam poprowadzić jedną z kilku frakcji. Ten rok zdecydowanie zatem nie skończył się, jeżeli chodzi o intrygujące projekty.

Źródło: PurePC.pl