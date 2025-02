The Talos Principle 2 - Ukryte demo na Steam, w które każdy może zagrać. Trzeba wykonać kilka dodatkowych kroków

W świecie gier logicznych istnieje wiele wyróżniających się produkcji, które przyciągają graczy swoją interesującą fabułą, a także oryginalnymi mechanikami. Do takich można zaliczyć tytuł The Talos Principle. Mimo że odpowiedzialne za nie studio Croteam początkowo zyskało rozgłos dzięki innej serii - Serious Sam - to właśnie ta pierwsza pozycja jest obecnie najlepiej ocenianym tytułem twórców. Kontynuacja była więc kwestią czasu, natomiast przed jej oficjalną premierą, możemy ją przetestować dzięki wersji demonstracyjnej, która nie jest jednak dostępna do pobrania dla "zwykłego" użytkownika serwisu Steam.

Druga część uznanej serii gier logicznych The Talos Principle swoją premierę będzie miała lada chwila, natomiast już teraz możemy ją bezpłatnie przetestować. Kroki w tym celu nie są zbyt skomplikowane.

Pierwsza odsłona gry The Talos Principle cieszy się obecnie oceną 10/10 na platformie Steam, a także 8,6/10 w serwisie Metacritic (średnia ocen użytkowników). Gracze byli dosłownie zachwyceni połączeniem gry logicznej wraz z filozoficzną wyprawą głównego bohatera. Wiele osób uznało tytuł dosłownie za arcydzieło. Oczekiwania względem następcy są więc ogromne. Nie trzeba jednak czekać do 2 listopada 2023 roku, kiedy to gra zaliczy swój oficjalny debiut. W serwisie Steam istnieje bowiem wersja demonstracyjna, która z pewnego powodu nie jest widoczna dla innych użytkowników. Natomiast istnieje bardzo prosty sposób, aby uzyskać do niej dostęp. Wystarczy w polu adresowym naszej przeglądarki wpisać: steam://install/2312690.

Po tej operacji zostaniemy przeniesieni do aplikacji Steam, w której wystarczy już tylko wybrać miejsce pobrania gry. Drugim sposobem jest natomiast ten, który przewidzieli sami twórcy i opiera się on na łatwych zagadkach logicznych. Najpierw przechodzimy pod tę stronę, a następnie staramy się je rozwiązać. Jako podpowiedź można dodać, że na początku nie możemy zaznaczyć, że jesteśmy robotami. Kiedy omijając tę prowizoryczną Captche, klikniemy przycisk Submit, przejdziemy do dalszego etapu. Na koniec przed nami ukaże się okno, w którym otrzymamy dostęp do dema gry. Całkiem pomysłowy zabieg twórców. Można jeszcze dodać, że aktualnie na Steamie możemy nabyć pierwszą część z dużą zniżką.

Aktualizacja:

Studio Croteam oficjalnie ogłosiło dostępność wersji demonstracyjnej gry, tak więc wystarczy już tylko przejść na kartę produkcji The Talos Principle 2 na platformie Steam i ją pobrać.

