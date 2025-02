Epic Games Store - od dziś do zgarnięcia za darmo inspirowana Half-Life Industria oraz pixelartowe, postapokaliptyczne RPG

Początek kwietnia dla użytkowników Epica był niezwykle owocny, natomiast kolejne darmówki oczywiście musiały spuścić nieco z tonu. I w ten sposób dzisiaj kończy się oferta na The Big Con - lekką, niezależną przygodówkę w nieco prześmiewczym sosie - oraz małą wieloosobową strategię Town of Salem 2. Ostatnia para w tym miesiącu jest już jednak trochę ciekawsza, w szczególności dla fanów klimatycznych FPS-ów i kreatywnych RPG w staroszkolnej oprawie.

Od 17:00 na Epic Games Store przez tydzień dostępna jest Industria od Bleakmill oraz LISA: Definitive Edition.

Kwiecień Epic rozpoczął mocno, bo dwiema uznanymi grami, ale jego finisz również jest niczego sobie. Napędzana Unreal Engine 4 Industria to pozycja, która może w szczególności zainteresować fanów Half-Life. Wprowadza nas do alternatywnej rzeczywistości, a konkretnie wschodniej części Berlina. Właśnie tam trafiła Nora, główna bohaterka poszukująca zaginionego ukochanego. Przebijając się przez tajemniczą placówkę badawczą, będzie musiała także stanąć do walki z różnymi przeciwnikami za pomocą czterech różnych broni. Innymi słowy, klasyczny FPS w ciekawej stylistyce i z niezłym soundtrackiem na kilka godzin.

Drugim darmowym tytułem jest LISA: Deifinitive Edition. W praktyce otrzymujemy zatem podstawkę LISA: The Painful oraz dodatek LISA: The Joyful. Gra przedstawia postapokaliptyczny świat, w którym ocaleli jedynie mężczyźni (a raczej tak im się wydaje). Głównymi bohaterami są pewien były karateka oraz odnaleziona przez niego dziewczynka. Mimo że pixelartowa oprawa na to wcale nie musi wskazywać, LISA porusza mnóstwo bardzo poważnych tematów, a w trakcie eksploracji kolejnych skrawków upadłego świata czy prowadzenia dialogów gracz musi podjąć wiele trudnych decyzji (możemy nawet ich cynicznie poświęcić, zyskując jakieś korzyści). Co więcej, będziemy mogli po drodze dobrać towarzyszy i decydować o ich losie. Sama walka odbywa się w systemie turowym, a na podorędziu mamy specjalne zdolności postaci - od prostych ataków po umiejętności wzmacniające defensywę.

