Epic Games Store - iOS i Android zyskają nowy cyfrowy sklep w 2024 roku. Apple nie będzie walczyć z Komisją Europejską

Dotychczasowy okres w 2024 roku obfitował w ciekawe zdarzenia, a jednym z nich była walka pomiędzy Epic Games a Apple. Zgodnie z aktem o rynkach cyfrowych (DMA), który wprowadziła Komisja Europejska, na urządzeniach od Apple z systemem iOS miało się sporo pozmieniać. Deweloperzy otrzymali bowiem możliwość tworzenia własnych sklepów z aplikacjami, co też Epic Games zamierzało uczynić. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z zamierzonym planem...

Po krótkiej wewnętrznej batalii pomiędzy Apple i Epic Games ostatecznie obie strony doszły do porozumienia. Epic Games Store zawita więc w 2024 roku na systemie iOS, choć okazuje się, że ta platforma to tylko początek. Usługa zostanie wprowadzona także na Androida.

Zapewne mamy jeszcze świeżo w pamięci sytuację, w której to konto deweloperskie Epic Games zostało zablokowane przez Apple - to działanie uniemożliwiło firmie utworzenie zapowiadanego cyfrowego sklepu na systemie iOS. Nie minęło jednak wiele czasu i Apple ugięło się pod naporem Komisji Europejskiej, zobowiązując się do tego, że przywróci omawiane konto. Nie pozostało więc nic innego, jak tylko poczekać na ogłoszenie ze strony Epic Games, że wszystko idzie zgodnie z planem i Epic Games Store jednak zadebiutuje na systemie iOS. Tak też się właśnie stało, a dodatkowo firma poinformowała o tym, że ich usługa zmierza na Androida.

Na ten moment wiemy jednak tylko tyle, że Epic Games Store pojawi się na obu systemach jeszcze w 2024 roku i będą w nim obowiązywać te same zasady, co do tej pory. Tak więc twórcy gier, którzy zdecydują się umieścić swoje tytuły w nowym sklepie, mogą liczyć na 88% (a nawet 100% w określonych przypadkach) przychodu ze sprzedanych produkcji. Udostępniono nawet koncepcyjną grafikę, która przedstawia nowość. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że o ile na Androidzie możemy oczekiwać nowej usługi na całym świecie, tak w wypadku iOS może się ona ograniczyć jedynie do Europy. Na więcej informacji musimy jednak jeszcze poczekać, choć konkurencja na obu platformach z pewnością wyjdzie na korzyść użytkownikom.

Źródło: Epic Games