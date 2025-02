Epic Games Store będzie nowym cyfrowym sklepem dla iOS. Fortnite powróci jeszcze w 2024 roku

Tuż po oświadczeniu od Apple, w którym firma omówiła zmiany w swoim ekosystemie na rzecz aktu DMA, Epic Games ogłosiło, że na system iOS ponownie zmierza mobilna odsłona gry Fortnite. Co więcej, będzie ona dostępna za pośrednictwem Epic Games Store, a więc jednego z nowych cyfrowych sklepów, jaki zawita do urządzeń z nadgryzionym jabłkiem. Wspomniany akt wejdzie w życie dokładnie 7 marca 2024 roku, więc na efekty nie przyjdzie nam długo czekać.

Apple już udostępnia narzędzia dla programistów, aby mogli oni zaoferować swoje aplikacje w innych miejscach niż App Store. Możliwości obejmują także stworzenie oprogramowania, które pozwoli na pobieranie innych aplikacji w systemie iOS. Właśnie z takiej okazji chce skorzystać Epic Games, więc oficjalnie ogłosił, że jeszcze w 2024 roku Fortnite wróci na sprzęty od Apple. Oferowany będzie poprzez kolejny cyfrowy sklep z aplikacjami, a dokładniej Epic Games Store. Nadchodzący akt o rynkach cyfrowych (DMA) już rozpoczął spore zmiany.

Remember Fortnite on iOS?



How bout we bring that back.



Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

(shoutout DMA - an important new law in the EU making this possible). @Apple, the world is watching. pic.twitter.com/VdHWTe8i1c