Apple dokonuje zmian w systemie iOS w związku z aktem DMA. Cały ekosystem otworzy się na nowe możliwości

Akt o rynkach cyfrowych (DMA - Digital Markets Act) szykuje się do „debiutu” w marcu 2024 roku. Do tego czasu praktycznie wszystkie firmy technologiczne muszą zastosować się do nowych zasad. Apple wydało właśnie oficjalnie oświadczenie, które omawia nadchodzące nowości w ekosystemie, przy okazji krytykując każdą zmianę, jaką wprowadza Unia Europejska przez DMA. Sprzęty Apple otrzymają możliwość instalowania aplikacji spoza App Store i wiele innych.

Apple ogłosiło zmiany, jakie zamierza poczynić w swoim systemie, aby był zgodny z nowymi zasadami aktu DMA. Nadchodzi instalacja aplikacji spoza oficjalnego App Store, zewnętrzne płatności i nowe interfejsy API dla twórców.

W swoim oświadczeniu Apple bardzo krytycznie podchodzi do nadchodzących zasad, jakie wprowadza Unia Europejska. Firma twierdzi, że zmiany otworzą system na nowe zagrożenia, takie jak szkodliwe oprogramowanie, czy też oszustwa. Odniesiono się także do tego, że teraz użytkownicy urządzeń od Apple będą musieli się zmagać ze zwiększonym ryzykiem zagrożeń w kwestii prywatności i ogólnego bezpieczeństwa, natomiast firma robi co tylko może, aby zapobiec takim działaniom. Właśnie w takim wydźwięku przedstawione zostały dosłownie wszystkie zmiany. W przypadku systemu iOS nowości obejmują głównie nowe interfejsy API i narzędzia dla programistów, które mają umożliwić im dystrybucję oprogramowania za pomocą innych aplikacji (np. nowych cyfrowych sklepów). Aplikacje będą mogły być instalowane spoza App Store, jednak każde oprogramowanie musi być zweryfikowane i poświadczone przez Apple (dosł. Notarization for iOS apps). Oczywiście, jeśli zostanie wykryte szkodliwe oprogramowanie, to nie będzie można go uruchomić (już po instalacji).

Przeglądarka Safari przy pierwszym uruchomieniu zapyta nas, z jakiego rozwiązania chcemy domyślnie korzystać. Do tej pory można było zmienić główną przeglądarkę internetową na inną, ale zasady UE wprowadzają konieczność, aby użytkownik od razu miał wybór. Twórcy mogą się jednak cieszyć, wszak w większości przypadków zostały zmniejszone prowizje za sprzedaż aplikacji (10%) oraz za przetwarzanie płatności w App Store (3%). Nowe możliwości otwierają drogę deweloperom do pobierania opłat za pomocą innych metod (np. na stronie internetowej), czyli również poza oficjalnym sklepem Apple. Zmian jest więc całkiem sporo, a ich testowanie programiści mogą zacząć od wersji beta systemu iOS 17.4. W marcu 2024 roku wszyscy użytkownicy doświadczą nowości osobiście. Całe oświadczenie przeczytamy tutaj.

Źródło: Apple