Apple pozwoli wszystkim na instalowanie aplikacji spoza App Store. Choć niektórym przyjdzie dodatkowo zapłacić

Cały ekosystem Apple jest na tyle "szczelny", że oficjalnie użytkownicy urządzeń mobilnych firmy mogą instalować aplikacje jedynie z cyfrowego sklepu (App Store). Według przedsiębiorstwa taki zamknięty mechanizm ma na celu unikanie zagrożeń w postaci potencjalnie szkodliwego oprogramowania. Natomiast faktem jest, że Apple pobiera bardzo wysokie prowizje od sprzedaży aplikacji lub samych płatności, jakich się w nich dokonuje. Nadchodzą jednak spore zmiany.

Już niebawem wszyscy europejscy użytkownicy urządzeń mobilnych od Apple będą mogli instalować aplikacje spoza oficjalnego App Store. Firma nie zamierza jednak rezygnować z pobierania opłat nawet w tym zakresie.

Systemy iOS oraz Android różnią się od siebie diametralnie pod względem możliwości instalacji oprogramowania, które pochodzi spoza oficjalnych cyfrowych sklepów. Google od lat pozwala na swobodę w tym zakresie, jednak Apple stoi w zupełnej opozycji. Wszystko zmieni się już w marcu 2024 roku, gdyż to właśnie wtedy wejdzie w życie akt o rynkach cyfrowych (DMA - Digital Markets Act). Wprowadza go Unia Europejska, aby zapobiec antykonkurencyjnym praktykom wielu przedsiębiorstw technologicznych. Apple zostanie dotknięte nim dużo bardziej, wszak obowiązkiem firmy będzie umożliwienie każdemu zainstalowania aplikacji z dowolnego źródła. Gigant z Cupertino nie ma zamiaru poddać się bez walki w tym aspekcie.

Jak podaje The Wall Street Journal, Apple ma zamiar pobierać opłaty od twórców, którzy udostępnią swoje aplikacje poza cyfrowym sklepem (App Store). Firma ma także mieć dostęp do sprawdzenia każdej aplikacji, która została zainstalowana w taki sposób. Nie wiadomo jednak, jak konkretnie miałoby się to odbywać, a także jaki system opłat miałby obowiązywać w tym wypadku. Wiadomo natomiast, że już teraz wiele firm przygotowuje się na zmiany. Meta ma zaoferować system, który pozwoli na zainstalowanie aplikacji z reklam na Facebooku. Spotify także chce dać użytkownikom możliwość pobrania niektórych aplikacji ze swojej strony internetowej. Na potwierdzenie wszystkich informacji nie przyjdzie nam długo czekać, albowiem tak jak wspomniano, akt DMA wejdzie w życie już w marcu 2024 roku.

