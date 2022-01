Fortnite wraca na iOS, lecz gra nie pojawi się ponownie w Apple App Store. Twórcy znaleźli inny sposób

Pod koniec wakacji 2020 roku z repozytorium Apple App Store zniknął Frotnite. Szalenie popularna gra z gatunku battle royale została wycofana ze sklepu za naruszenie przez Epic Games określonych zasad współpracy. Twórcy produkcji wprowadzili bowiem do niej własny system mikropłatności, który z oczywistych względów nie pozwał czerpać Apple zysku z prowizji od transakcji. Firma z Cupertino zdecydowała o usunięciu Fortnite z własnej platformy, na czym ucierpieli gracze. Przedsiębiorstwa spierały się nawet przed sądem, ale ostatecznie nie udało się im dojść do sensownego porozumienia. Najwyraźniej w Epic Games ktoś pomyślał „jeśli nie drzwiami, to oknem”, gdyż przedsiębiorstwo dogadało się z dostawcą usługi streamingu w chmurze. Tym samym Fortnite trafi wkrótce na NVIDIA GeForce NOW.

Po kilkunastu miesiącach przerwy Fortnite wraca do iOS. Użytkownicy smartfonów Apple iPhone zagrają w popularny battle royale za pośrednictwem usługi NVIDIA GeForce NOW.

NVIDIA poinformowała o tym, że już w przyszłym tygodniu, w ramach usługi GeForce NOW, wystartuje z testami gry Fortnite. Oczywiście gra będzie dostępna również na innych platformach, natomiast największym „wygranym” będą użytkownicy systemu iOS, którzy ponownie będą mogli dołączyć do meczów rozgrywanych we wspomnianej produkcji growej. Wszyscy użytkownicy usługi NVIDIA GeForce NOW mogą zgłaszać się do testów już dziś, a co ważne – nie jest do tego konieczna płatna subskrypcja. Oczywiście takowy plan zapewnia priorytetowy dostęp do serwerów, natomiast to jedynie „dodatek”. Warto pamiętać, że bezpłatna wersja posiada ograniczenia, takie jak kolejki w szczytowych godzinach i godzinne sesje.

W najbliższych tygodniach pierwsi userzy mogą spodziewać się otrzymania informacji o dostępie do testów. Aby skorzystać z Fortnite na urządzeniach Apple iPhone, wystarczy użyć do tego celu przeglądarki Apple Safari. To właśnie w ramach wspomnianej aplikacji realizowany jest streaming gry z serwerów Epic Games. Działa to na podobnej zasadzie, co Google Stadia. Na ten moment trudno oceniać stabilność zabawy, która może mieć kluczowy wpływ na jej popularność. Opóźnienia w dynamicznych strzelankach mogą skutecznie. Rejestracji możecie dokonać pod TYM adresem.

Źródło: NVIDIA