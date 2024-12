Epic Games Store i Fortnite nie zawitają na iOS. Apple ponownie przechytrzyło firmę Epic Games

Pod koniec stycznia 2024 roku Apple wydało oświadczenie, w którym omówiło przyszłe zmiany w swoim ekosystemie mające związek z nadchodzącym aktem DMA. Miały one otworzyć zewnętrznym twórcom drogę np. do tworzenia własnych sklepów z aplikacjami i oferowania ich poza App Store. Jeszcze tego samego dnia Epic Games ogłosiło, że na systemie iOS pojawi się ich autorski sklep, a także powróci Fortnite. Firma mocno się przeliczyła z tym twierdzeniem...

Epic Games od początku jawnie dogryzało Apple, sarkastycznie odnosząc się do działań firmy, które związane były z omawianym aktem DMA. Przedsiębiorstwu udało się jednak założyć oficjalne konto deweloperskie Epic Games Sweden AB, które miało umożliwić wprowadzenie nowego sklepu z aplikacjami (Epic Games Store), a także przywrócenie mobilnej produkcji Fortnite do ekosystemu Apple. Wszystko szło więc zgodnie z planem, choć jedynie do pewnego momentu. Akt o rynkach cyfrowych (DMA) obowiązuje od 6 marca 2024 roku i to właśnie tego dnia Epic Games podzieliło się informacją, że zapowiadane zmiany nie nadejdą, ponieważ Apple... pozbyło się ich założonego i zaakceptowanego wcześniej konta deweloperskiego.

Apple has terminated our developer account and now we cannot develop the Epic Games Store for iOS.



This is a serious violation of the EU’s Digital Markets Act. We will continue to fight to get back on iOS!https://t.co/BmqFxG26ul