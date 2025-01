Epic Games Store - The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oraz Thief do odebrania za darmo na początku kwietnia

Rzucająca wyzwanie dominującemu na rynku Valve platforma Epic Games Store od początku nie miała łatwo. Być może właściwie warto dodać - w szczególności na początku, jako że poza darmowymi tytułami naprawdę nie miała zbyt wielu elementów, którymi mogła się pochwalić. Z czasem jednak zaczęła zyskiwać coraz więcej funkcji i usprawnień, a gracze do niej przywykli. Nadal nie uzyskała oczywiście monopolu, ale można tam zapolować na niezłe oferty.

Od 4 kwietnia na Epic Games Store pobierzemy The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, a także Thiefa z 2014 roku.

Przede wszystkim pojawia się darmówka w postaci gry Obsidianu z 2019 roku. Na pewno nie jest to najlepszy tytuł weteranów RPG, ale może zapewnić dziesiątki godzin całkiem wciągającej rozgrywki. The Outer Worlds wprowadza nas do retrofuturystycznej rzeczywistości, gdzie kierujemy kosmicznym osadnikiem, którego statek zboczył z ustalonego kursu. Po długim czasie tkwienia w hibernacji trafia do zarządzanej przez korporacje kolonii. Jak się okazuje, na tyle kiepsko, że będziemy musieli wkroczyć i zadecydować o jej losie. Gra cechuje się przede wszystkim całkiem sporym światem, swobodą w podejmowaniu decyzji, kilkoma towarzyszami do zwerbowania i paroma ciekawymi mechanikami. Ma pewne problemy, ale pod kątem treści na pewno przebija rozczarowującego Starfielda. W dodatku Epic oferuje ostateczną edycji, czyli techniczne udoskonalenia i oba rozszerzenia: Peril on Gorgon oraz Murder on Eridanos.

Drugą opcją jest gra Eidos Montreal sprzed dekady. Twórcy najnowszych części Deus Ex podjęli się niełatwego zadania stworzenia nowej części legendarnej serii skradankowej. Mimo, że wielu fanów kręciło nosem, a i fabuła rozkręca się dość długo, przyznać trzeba, że to mało przełomowa, acz udana pozycja. Ponownie czeka nas szereg misji do wykonania, podczas których znany dobrze bohater serii Garrett przybliża się do danego celu. Jak zwykle dostajemy wiele ciekawych gadżetów i możliwości rozwoju, unikalny steampunkowy świat poraża klimatem, do tego twórcy wprowadzili całkiem sprawną sztuczną inteligencję przeciwników, a grafika jest niczego sobie. Do 4 kwietnia zaś możecie jeszcze pobrać Islets - metroidvanię wzorującą się na Hollow Knight z klimatem wyraźnie nawiązującym do animacji studia Ghibli.

Źródło: Epic Games Store