Epic Games mogło stać się kolejną ofiarą ataku hakerskiego. W grę wchodzą pokaźne ilości danych należących użytkowników

Nieodłącznym elementem rzeczywistości internetowej są ataki hakerskie, w wyniku których cyberprzestępcy wchodzą w posiadanie cennych danych. Ofiarą tego procederu stało się w ostatnich miesiącach między innymi znane z serii gier Spider-Man studio Insomniac, czy GSC Game World odpowiedzialne za nadchodzącego STALKER-a 2. Według najnowszych doniesień, kolejną poszkodowaną firmą jest Epic Games. Zagrożone mogą być dane użytkowników.

Epic Games stało się prawdopodobnie kolejną ofiarą hakerów. Z firmy mogło wyciec nawet 189 GB danych, zawierających między innymi istotne dane użytkowników. Zaleca się zmianę hasła do usług firmy.

Za atak odpowiedzialna ma być grupa hakerska Mogilevich. Wśród pozyskanych informacji mają znajdować się adresy e-mail, hasła, imiona i nazwiska użytkowników, dane dotyczące płatności oraz bliżej niesprecyzowany kod źródłowy. Mowa jest łącznie o 189 GB danych, które zostały wystawione na sprzedaż przez wyżej wymienioną grupę. Na stronie grupy podano również termin (4 marca 2024 roku), którego przekroczenie spowoduje prawdopodobnie, przy braku reakcji Epic Games lub innego chętnego nabywcy, publikację wykradzionych informacji.

Wywodząca się najprawdopodobniej z Rosji grupa Mogilevich jest nowicjuszem na scenie hakerskiej. Cyberprzestępcy nie podali żadnych dowodów na to, że rzeczywiście posiadają omawiane dane. Do opublikowanego oświadczenia należy zatem podejść z pewnym dystansem. Trzeba jednak zaznaczyć, że grupa ma na swoim koncie między innymi niedawny atak na amerykański oddział należącej do Nissana firmy Infinity. Wskazane jest zatem dokonanie zmiany hasła do konta Epic Games. Amerykańska firma nie odniosła się na razie do sprawy.

