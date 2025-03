Disney inwestuje pokaźne środki w Epic Games. Zapowiedziano budowę całego ekosystemu wokół społeczności firm

Nie najlepsza koniunktura w branży komputerowej rozrywki dotknęła także Epic Games. We wrześniu zeszłego roku firma ogłosiła znaczącą redukcję etatów. Dla samych graczy niewiele się póki co zmieniło, ponieważ cyfrowy sklep firmy nadal regularnie dostarcza darmowe gry. Kondycję Epic Games z pewnością poprawi bardzo duża inwestycja ze strony Disneya, którą właśnie ogłoszono. W jej rezultacie mają powstać nowe gry, filmy oraz ekosystem wokół społeczności firm.

The Walt Disney Company stanie się wkrótce współwłaścicielem Epic Games. Efektem współpracy ma być między innymi ekosystem zbudowany wokół marek Disneya oraz Fortnite. Można liczyć także na debiut nowych gier.

The Walt Disney Company zainwestuje w Epic Games łącznie 1,5 mld dolarów. Tym samym spółka będąca właścicielem między innymi wizerunku Myszki Miki, ale także uniwersum Gwiezdnych Wojen, nabędzie znaczącą część udziałów w Epic Games. Współpraca pomiędzy firmami ma zaowocować licznymi produkcjami osadzonymi w uniwersach Disneya, Pixara, Marvela, Star Wars czy Avatara. Wszystkie mają być napędzane przez Unreal Engine. Co ciekawe, oficjalny komunikat The Walt Disney Company sugeruje, że nie chodzi tu wyłącznie o gry, ale też o treści przeznaczone do oglądania, czyli przypuszczalnie seriale i filmy.

Inwestycja Disneya będzie miała też wpływ na treści dostępne w grze Fortnite. Można spodziewać się licznych crossoverów wykorzystujących marki należące do The Walt Disney Company. Tim Sweeney, CEO Epic Games, mówi też o budowie całego ekosystemu łączącego społeczności Fotnite i Disneya. Warto odnotować, że współpraca pomiędzy firmami odbywała się już wcześniej, czego efektem były między innymi wydarzenia dostępne wewnątrz gry, a także komiksy bazujące na motywach tej produkcji. Disney ma także spore doświadczenie w pracy z Unreal Engine przy produkcjach filmowych. Na zakup udziałów w Epic Games muszą wyrazić zgodę amerykańskie organy antymonopolowe, jednak byłoby zaskoczeniem, gdyby transakcja została ostatecznie zablokowana.

