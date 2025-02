Epic Games Store - platforma rozdała już setki gier za darmo. Statystyki zdradzają ich wartość

Platforma z grami cyfrowymi Epic Games Store znana jest najbardziej z tego, że co tydzień oferuje graczom tytuł, który mogą przypisać do swojego konta za darmo. Oczywiście jest to strategia, która nie miała na celu zarobku w krótkoterminowej perspektywie. Firma traci rocznie ogromne kwoty, jednak ma nadzieję, że skłoni graczy na preferowanie właśnie tej platformy do dokonywania zakupów. Statystyki pokazują, jak wiele gier rozdano do tej pory oraz jaka jest ich wartość.

Epic Games Store oferuje darmowe produkcje od 2018 roku, a pierwszą z nich był dość znany tytuł Subnautica. Przez ponad pięć lat (cyfrowy sklep rozpoczął działalność w grudniu) firma umożliwiła graczom bezpłatny dostęp do 393 gier, a ich łączna wartość wynosi 10 110 dolarów, a więc około 40 140 złotych. Oficjalne statystyki z 2022 roku mówią o rozdaniu 99 produkcji, liczba odebranych gier wynosiła 700 mln, a ich wartość dla jednego gracza określono na 2240 dolarów. Według statystyk (nadal z 2022 roku) zarejestrowanych użytkowników było do niedawna na platformie 230 mln, a aktywnych około 68 mln.

Epic Games daje możliwość odebrania zarówno tańszych gier, jak i pełnoprawnych produkcji pokroju Grand Theft Auto V, czy też Marvel's Guardians of the Galaxy. Oczywiście tak jak wspomniano, dla firmy jest to swego rodzaju inwestycja, która powinna się zwrócić w przyszłości, choć na ten moment przynosi same straty. Można przy okazji wspomnieć, że aktualnie możemy odebrać ciekawą grę logiczną o nazwie Doors: Paradox (do 8 lutego 2024 roku) - 92% pozytywnych recenzji na Steam, z kolei w serwisie Metacritic średnia z ocen użytkowników wynosi 6,2/10 (choć należy mieć na uwadze, że tytuł oceniło tylko 5 osób).

