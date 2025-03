Epic Games Store nadal nie przynosi żadnych zysków. Mimo to gigant nie zamierza zmieniać swojej polityki

Epic Games Store pozornie nie wyróżnia się niczym specjalnym. Ot, kolejna platforma z grami konkurująca z uwielbianym przez graczy Steamem. Sklep ten jednak od kilku lat regularnie oferuje darmowe produkcje, i to również te z najwyższej półki. Swego czasu gracze bez żadnych opłat mogli przypisać do swoich kont m.in. GTA V czy Death Stranding. Rozdawnictwo na taką skalę wymagało sporych inwestycji, ale kiedy zaczną się one spłacać? Cóż, chyba jeszcze nieprędko...

Słowa Steve'a Allisona mogą brzmieć dosyć dramatycznie, jednak na ten moment wydaje się, że wszystko zmierza w odpowiednim kierunku. W końcu od jakiegoś czasu wiemy już, że Epic Games Store ma zacząć generować zyski dopiero w 2027 roku.

Wczoraj miało miejsce otwarcie sądowej batalii antymonopolowej Epic Games z Google. Dotyczy ona prowizji pobieranych przez wyszukiwarkowego giganta, jednak o ile spór dotyczący polityki wielkich przedsiębiorstw może nie mieć dla zwykłych graczy wielkiego znaczenia, to nie sposób nie zwrócić uwagi na słowa dyrektora generalnego Epic Games Store, Steve'a Allisona wygłoszone podczas wstępnego posiedzenia. Przyznał on bowiem, że sklep Epic Games nadal nie przynosi żadnych zysków. Warto w tym miejscu dodać, że platforma działa od pięciu lat, a firma zainwestowała w nią setki milionów dolarów, które zostały wydane m.in. na wspomniane darmowe gry oraz umowy dotyczące wyłączności danych produkcji.

Może to brzmieć dosyć dramatycznie, zwłaszcza w obliczu niedawnych doniesień o podwyższeniu cen V-dolców w Fortnite czy zwolnieniu ok. 830 pracowników firmy Epic. Nic jednak nie wskazuje, by rozdawnictwo w Epic Games Store miało się niebawem zakończyć. Steve Allison dodał, że platforma nadal dąży do dalszego rozwoju. Takie oświadczenie wydaje się zgodne z dotychczasowymi doniesieniami, jakoby sklep zaczął generować zyski dopiero w 2027 roku. Czas pokaże więc, czy obrany kierunek jest słuszny. Póki co liczba użytkowników Epic Games Store ciągle rośnie - w przeglądzie za 2022 rok podano, że jest ich już ponad 230 mln.

Źródło: VGC