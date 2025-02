Epic Games coraz zacieklej walczy z rywalami. Twórcy otrzymają niespotykane dotąd benefity, jeśli zdecydują się na partnerstwo

Mimo faktu, że w segmencie wirtualnych sklepów oferujących cyfrowe kopie gier platforma Steam cały czas wiedzie prym, to istnieje jeden zawodnik, który stara się za wszelką cenę przekonać do siebie deweloperów - jest nim Epic Games. Rokrocznie firma notuje straty ze względu na swój program, w którym w każdym tygodniu klienci otrzymują jeden lub więcej darmowych tytułów. W dłuższej perspektywie ma się to oczywiście zwrócić. Teraz natomiast przedsiębiorstwo wystartowało z dwoma nowymi programami, o których mogliśmy usłyszeć "co nieco" trochę wcześniej.

16 października 2023 roku Epic Games wprowadził dwa nowe programy, które mają skłonić zewnętrznych twórców do umieszczania gier na platformie firmy. Kluczową zachętą ma być większy zysk niż w jakimkolwiek innym sklepie z grami cyfrowymi.

Dwa nowe programy Epic Games to: „Na dobry początek” oraz „Już dostępne w Epic”. Założenia obu z nich są dość podobne, natomiast bez problemu można znaleźć znaczące różnice. Pierwszy z nich to program wyłączności dla kwalifikujących się twórców, którzy postanowią wydać swoją grę (od 16 października 2023 roku) na platformie Epic Games Store i nie udostępnią jej nigdzie indziej przez pół roku. Mogą wtedy liczyć na 100% zysków ze sprzedaży, a następnie, kiedy okres wyłączności przeminie, wartość ta spadnie do standardowych 88%. Oczywiście trzeba najpierw założyć konto deweloperskie i przystąpić do programu.

Z kolei program „Już dostępne w Epic” opiera się na już wydanych grach, a mówiąc konkretniej na fakcie przeniesienia ich do sklepu Epic Games Store, na którym również będą dostępne na wyłączność przez pół roku. Produkcje muszą być wydane przed 31 października 2023. Jeśli dany twórca ma maksymalnie dwie gry w ofercie, które widnieją w innych sklepach, to obie muszą znaleźć się na platformie Epic Games. Natomiast w przypadku, gdy deweloper oferuje ponad trzy tytuły w innych sklepach cyfrowych, to co najmniej trzy z nich powinny zostać umieszczone w Epic Games Store. Tutaj także przez pierwsze pół roku producent otrzyma 100% przychodów, które zmienią się po tym okresie do proporcji 88/12. Epic Games nie ma zamiaru ustępować i trzeba przyznać, że jest naprawdę zawzięty w swoich działaniach, nawet pomimo tak długiego okresu, w którym notuje straty.

Źródło: Epic Games