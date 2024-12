Epic Games Store będzie hojnie dzielił się przychodami z deweloperami, którzy zdecydują się na czasową ekskluzywność

Na rynku PC-towym dominującą pozycję w dystrybucji cyfrowej gier ma Steam. W 2018 roku wystartował jeden z jego głównych konkurentów, czyli Epic Games Store. Sklep chce nieustannie przyciągać klientów darmowymi grami i tytułami z czasową ekskluzywnością. Polityka ta będzie z pewnością kontynuowana w najbliższej przyszłości. Epic ma nadzieję, poprzez nowe zasady, skłonić większą liczbę deweloperów do wydawania gier tylko na jego platformie.

Epic zdecydował się na przekazywanie deweloperom i wydawcom 100% przychodów ze sprzedaży gier na swojej platformie, jeśli ci zdecydują się podpisać umowę o ekskluzywności na sześć miesięcy.

W ostatnim okresie polityka ekskluzywności w Epic Games Store straciła impet. Coraz mniej deweloperów decyduje się na nią przystać, mając świadomość, że odcina ich to od głównego rynku zbytu, którym od lat jest Steam. To może się nieco zmienić za sprawą nowej polityki, która zakłada rezygnację przez platformę ze swoich udziałów w zyskach na rzecz deweloperów i wydawców, jeśli tylko ci zdecydują się wydać swoją produkcję ekskluzywnie w Epic Games Store. Standardowo platforma pobiera 12% od każdej sprzedanej kopii gry. To oznacza, że do wydawców i deweloperów trafia 88% przychodów. Od 16 października bieżącego roku udział ten może zatem wzrosnąć na sześć miesięcy do 100%. Co ważne, po upływie pół roku, gra może trafić także do innych sklepów. Nie jest to zatem ekskluzywność na czas nieokreślony.

Krok firmy Epic to kolejna próba przyciągnięcia uwagi deweloperów, wydawców, a docelowo także klientów. W przypadku dużych i dobrych tytułów przychody ze sprzedaży w okolicach premiery są największe (przynajmniej do czasu aż pojawią się obniżki cen), więc 100% udział może być łakomym kąskiem. Korzyści są także widoczne w przypadku mniejszych produkcji, choć kwoty są tutaj z pewnością dużo niższe. Nowe zasady programu nie są jednak dobrą wiadomością dla graczy. Polityka ekskluzywności jest szkodliwa, bo ogranicza wolność wyboru. Choć można na to patrzeć przez pryzmat konkurencyjności (Epic stara się konkurować w ten sposób z dominującą pozycją Steama), to ostatecznie uniemożliwia zakup gier w wybranym przez siebie sklepie. Nowa polityka przyciągnie z dużą dozą prawdopodobieństwa pewne grono deweloperów i wydawców.

Źródło: Epic, WCCFTech