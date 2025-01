Unreal Tournament 3 - Epic bez rozgłosu wycofuje się z zapowiedzi udostępnienia darmowej wersji gry

Unreal to jedna z najbardziej zasłużonych marek na rynku PC-towym. Te kultowe strzelanki były prawdziwymi kamieniami milowymi w rozwoju gatunku. Do dzisiaj można spotkać osoby grające w sieciowe odsłony serii. Tym bardziej szkoda, że nie doczekały się one współczesnej edycji. Wiemy, że Epic miał plany, by wydać darmową wersję Unreal Tournament 3, ale wygląda na to, że zostały one porzucone. Nowa polityka firmy sprawia, że fani serii mają powody do zawodu.

Epic prawdopodobnie porzucił plany wydania darmowej wersji Unreal Tournament 3. To kolejny cios dla fanów serii po zeszłorocznym wycofaniu ze sprzedaży wszystkich odsłon cyklu.

W grudniu zeszłego roku Epic wycofał całkowicie ze sprzedaży wszystkie odsłony tej kultowej serii. Nowa polityka objęła każdą platformę dystrybucji cyfrowej, w tym serwisy Steam oraz GOG. Decyzja ta była tłumaczona między innymi koniecznością wyłączenia przestarzałych usług sieciowych. Dla fanów jednak jest to działanie kompletnie niezrozumiałe, ponieważ Unreal 1 i Unreal 2 to gry głównie dla pojedynczego gracza, a w przypadku Unreal Tournament 2004 wspomniane usługi sieciowe sprowadzały się do dostarczania listy aktywnych serwerów. W ramach zadośćuczynienia na rynku miała pojawić się darmowa wersja Unreal Tournament 3. Tytuł miał cechować się możliwością cross-playu pomiędzy użytkownikami różnych platform dystrybucji cyfrowej. Wygląda na to, że ta wersja została jednak anulowana.

Co prawda Epic nie oświadczył wprost, że darmowego Unreal Tournament 3 nigdy nie ujrzymy, ale poważnie zmodyfikowana została karta produktu na Steamie. Na chwilę obecną przypomina ona stronę sprzed zapowiedzi darmowego UT3. Posiada standardową w takich przypadkach adnotację, że gra nie jest już dostępna w sprzedaży. Epic może jednak szykować jakieś wznowienie produkcji, ponieważ jest również dopisek, że tytuł wróci do sprzedaży w przyszłości. Tym, co najbardziej niepokoi jest jednak kompletny brak cech, które były wymienione na poprzedniej wersji karty produktu.

Przypomnijmy, że przed laty Epic planował zupełnie nową odsłonę Unreal Tournament, napędzaną przez najnowszą wówczas wersję Unreal Engine. Projekt nie wyszedł poza wstępną wersję testową i ostatecznie został całkowicie porzucony. Firma ma oczywiście pełne prawo robić, co tylko zechce ze swoją marką, ale nie powinna całkowicie ignorować głosu fanów. W tym kontekście dziwi wycofanie wszystkich gier serii z dystrybucji cyfrowej i prawdopodobnie porzucenie planów wydania darmowego Unreal Tournament 3. Polityka ta jest tym bardziej zaskakująca, że każda odsłona cyklu była w pełni grywalna bez konieczności jakiegokolwiek zaangażowania ze strony deweloperów.

Źródło: Steam, PC Gamer