Epic Games Store wypuszcza narzędzia do samodzielnego publikowania gier w sklepie. CEO firmy krytykuje Steam

Epic Games Store został oficjalnie otwarty dla deweloperów, którzy chcieliby samodzielnie publikować w nim swoje produkcje. Premierę miały bowiem narzędzia, które pozwalają z dużą efektywnością dodawać gry do sklepu oraz zarządzać nimi w trakcie procesu sprzedaży. Nie obyło się przy okazji bez krytycznych wypowiedzi Tima Sweeneya pod adresem Steama. Skrytykował on zamkniętą strukturę stosowanego przez Valve systemu Steamworks.

Nowe narzędzia pozwalają mniejszym deweloperom na stosunkowo proste dodawanie swoich produkcji do oferty. Jest jednak kilka ograniczeń, które muszą być przestrzegane. Przede wszystkim twórcy muszą wnieść jednorazową opłatę w wysokości 100 dolarów za każdą zgłoszoną grę. Jest to identyczna stawka, jak ta pobierana przez konkurencyjną platformę firmy Valve, w ramach programu Steam Direct. Warunkiem niezbędnym jest także dodanie osiągnięć w przypadku każdej pozycji, która oferuje je na innych platformach. Gry nastawione na rozgrywkę sieciową muszą posiadać funkcję cross-play z egzemplarzami zakupionymi w pozostałych serwisach dystrybucji elektronicznej. Ostrzejsze niż w przypadku Steama są też wymogi dotyczące zawartości. Epic wyklucza z góry pozycje zawierające pornografię. Oczywiście postanowienia obejmują również zakaz publikowania nielegalnych treści, czy tytułów naruszających prawa autorskie. Wiele wskazuje też na to, że Epic będzie bardziej wybredny od konkurencji, jeśli chodzi o akceptację nowych produkcji.

Tim Sweeney, pełniący nieprzerwanie funkcję CEO Epic Games, odniósł się przy okazji krytycznie do technologii Steamworks, wykorzystywanej w grach udostępnianych na platformie Valve. Jak twierdzi Amerykanin, ma ona bardzo zamknięty charakter. Została zaprojektowana tak, żeby działała wyłącznie w sklepie należącym do Gabe’a Newella. Gry na innych platformach są przez to pozbawione nierzadko części funkcjonalności. Steamworks nie jest z nimi bowiem kompatybilne. Epic doświadczył tego na własnej skórze w początkowym okresie działalności, kiedy część publikowanych tam gier obsługiwało tryb multiplayer jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.

Słowa Sweeneya powinny spodobać się właścicielom konkurencyjnych względem Steama platform. Nie jest to pierwsza wypowiedź Amerykanina, w której kreuje się na obrońcę bardziej otwartych alternatyw. Należy jednak mieć na uwadze to, że nikt nie broni deweloperom implementacji rozwiązań specyficznych dla danej platformy. Bardzo wiele gier dostępnych choćby na GOG-u korzysta wyłącznie z tamtejszej infrastruktury do obsługi rozgrywek sieciowej. Brak jest w takich przypadkach zazwyczaj cross-playa, ale nie można mówić o wybrakowanych funkcjonalnościach. Oczywiście implementacja rozwiązań ekskluzywnych dla danej platformy wiąże się z dodatkowymi kosztami, na które nie wszyscy twórcy mogą sobie pozwolić. Wprowadzenie dodatkowych wymogów dla gier sieciowych publikowanych w Epic Games Store, należy zatem ocenić bardzo pozytywnie.

Szersze otwarcie platformy na gry niezależnych twórców jest krokiem niejako wymuszonym przez konkurencję. Można spodziewać się, że usługa zostanie w niedalekiej przyszłości zbombardowana nowymi produkcjami. Ostatecznie konkurencja jest zawsze czymś pozytywnym, więc powinni skorzystać na tym zwykli gracze. Choć nie każdemu zapewne spodoba się masowy napływ nowych tytułów, to jeśli platforma będzie prowadziła odpowiednią politykę weryfikacyjną, jej otwarcie na mniejsze produkcje przyniesie oczekiwane rezultaty.

