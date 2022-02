Epic Games Megaverse: Tim Sweeney wierzy w technologię VR, ale czy chce rywalizować z Meta?

Historia wirtualnej rzeczywistości sięga lat dziewięćdziesiątych, natomiast przez długi czas rozwój konsumenckiego zastosowania wspomnianej technologii stał w miejscu. Kiedy rozwiązania sprzętowe pozwoliły na relatywnie niski koszt produkcji zestawów VR, temat powrócił niczym bumerang. Dziś swoje gogle VR/AR oferuje kilku producentów, natomiast to Oculus od Facebooka jest najbardziej rozpoznawalną marką oferującą najbardziej dopracowane urządzenia. Mark Zuckerberg postanowił wykorzystać potencjał rozwiązania, opracowując tak zwane Metaverse, czyli wirtualny świat, w którym będziemy mogli uczestniczyć w aktywnościach zawodowych oraz rozrywkowych. Przypomina to nieco Second Life, grę VR, która lata świetności ma już za sobą. Okazuje się jednak, że wykorzystaniem technologii interesuje się także branża growa.

Powstaje alternatywa dla Metaverse od Facebooka. Epic Games Megaverse od Tima Sweeney’a może pójść nieco inną drogą niż Zuckerberg. Segment gier VR może stać się przystępniejszy dla przeciętnego klienta.

W grudniu ubiegłego roku firma Epic Games zarejestrowała nowy znak towarowy „Epic Games Megaverse”. Nie trzeba specjalnej dedukcji, aby powiązać nazwę z usługą należącą do Meta, czyli dawnego Facebooka. Wszystko wskazuje na to, że ekipa Tima Sweeney’a zamierza wejść głęboko w świat wirtualnej rzeczywistości, tworząc autorskie metaversum. Choć w sprawie brak jest jeszcze konkretów, możemy domniemać, iż Games Megaverse będzie skupione na segmencie growym. W końcu Epic Games działa prężnie we wspomnianym obszarze. Niemniej, w dokumentacji zgłoszenia znaku towarowego przewija się szeroka gama towarów i usług. To może oznaczać, że firma ma znacznie rozleglejsze plany, niż może się wydawać.

Ciekawostką jest to, że firma Spire Animation Studios kilka dni temu poinformował o inwestycji, jakiej dokonał względem niej Epic Games. Przedsiębiorstwo z Los Angeles trudni się fabularyzowanymi animacjami i mówi się o tym, że pomoże to na wykorzystanie w Epic Games Megaverse silnika Unreal Engine. Tim Sweeney nieśmiało nawiązuje do produkcji Fortnite, Rocket League i Fall Guys. Czy wirtualny świat potencjalnie tworzony przez Epic Games będzie wychodził poza segment growy? Na to pytanie odpowiedź poznamy dopiero za jakiś czas. Jak mniemam, nie entuzjaści VR nie będą musieli wykazywać się szczególną cierpliwością.

Źródło: Video games chronicle