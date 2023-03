Epic Games musi zwrócić graczom pieniądze. Federalna Komisja Handlu stanęła po stronie poszkodowanych

W ubiegłym roku Epic Games zostało oskarżone o celowe ułatwianie dokonywania zakupów przez nieletnich użytkowników. Twórcy popularnej gry sieciowej zawarli z komisją porozumienie, w ramach którego zobowiązali się do zapłacenia kary w wysokości 520 mln USD. Jak twierdzi developer, ma być to dowód poszanowania praw konsumenta i chęci zapewnienia graczom najlepszych doświadczeń. Amerykański organ poinformował o ostatecznym zatwierdzeniu wysokości rekompensaty, która trafi do poszkodowanych.

Federalna Komisja Handlu zatwierdziła kwotę, która zostanie przeznaczona na rekompensaty dla poszkodowanych. Gracze odzyskają 245 mln USD.

Federalna Komisja Handlu (FTC) miała liczne uwagi dotyczące interfejsu Fortnite'a, którego design mógł wprowadzić użytkowników w błąd skutkujący dokonaniem niechcianego zakupu. Jak wskazuje FTC, gracze mogli zatwierdzać transakcje za pomocą jednego przycisku. Autorzy tytułu zostali także oskarżeni o celowe przygotowanie ułatwień, co pozwoliło niepełnoletnim graczom kupować wirtualną walutę (V-dolce) bez wiedzy i zgody rodziców. Co więcej, Epic Games blokowało konta osobom, które zaczęły składać w swoich bankach reklamacje dotyczące nieautoryzowanych płatności.

Przykładem nieuczciwej praktyki jest zmiana sposobu anulowania transakcji. Pierwotnie informacja o możliwości wycofania się z zakupu widniała bezpośrednio pod ceną i nazwą danego przedmiotu. W późniejszym czasie zdecydowanie ją zmniejszono oraz przeniesiono na dolny pasek. Dodatkowo wymagano przytrzymania przycisku, mimo że nie było to konieczne do kupna. Jak podają urzędnicy, dzięki tej zmianie liczba anulowanych zakupów zmniejszyła się o ok. 35 procent, co naturalnie przełożyło się na większy zysk developera. Wedle ostatecznej decyzji FTC, na potrzeby wypłacania rekompensat zostanie przeznaczona niemal połowa kwoty wpłaconej przez Epic Games - 245 mln USD. Do ubiegania się o zwrot pieniędzy uprawnione są trzy grupy:

Rodzice, których dzieci użyły karty płatniczej w Epic Games Store bez uprzedniego pytania o pozwolenie (od stycznia 2017 do listopada 2018 r.)

Gracze, od których została pobrana wirtualna waluta za kupno niechcianego przedmiotu w Fortnite (od stycznia 2017 do września 2022 r.)

Gracze, których konta zostały zablokowane po zgłoszeniu nieautoryzowanej płatności do wydawcy swojej karty płatniczej (od stycznia 2017 do września 2022 r.)

Źródło: Federal Trade Commission