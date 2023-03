Fortnite z nowymi wymaganiami sprzętowymi. Gra nie zadziała już na systemach Windows 7 lub 8.1

Fortnite'a chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To zdecydowanie jedna z najpopularniejszych sieciowych gier naszych czasów, która wyróżnia się przystępną, bajkową oprawą wizualną. W związku z tym każdy może nabrać przekonania, że dzieło studia Epic Games pójdzie nawet na urządzeniach niedysponujących zbyt wielką mocą obliczeniową. Cóż, jest to oczywiście prawda, jednak najnowsza aktualizacja do gry może przyprawić niektórym sporego bólu głowy...

Dziś odbywa się premiera Sezonu 2 Rozdziału 4, który zapewni graczom nowe miejscówki, bronie czy pojazdy. Co jednak najważniejsze, gra po dokonaniu aktualizacji nie będzie możliwa dla osób korzystających z systemów Windows 7 oraz Windows 8 / 8.1. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie tytułu, "gracze będą musieli używać systemu Windows 10 lub nowszego, by dalej grać w Fortnite natywnie na PC z oficjalnym wsparciem". Niektórzy mogą zostać więc niemile zaskoczeni, choć można podejrzewać, że znaczna większość graczy przesiadła się już na system Windows 10 czy 11. W końcu zarówno "siódemka" jak i "ósemka" od jakiegoś czasu nie otrzymują już wsparcia ze strony Microsoftu.

As previously announced, starting with Battle Royale Chapter 4 Season 2, players will be required to use Windows 10 or higher in order to continue playing Fortnite natively on PC in an officially supported manner. Windows 7 and 8 will be officially unsupported in Fortnite. pic.twitter.com/9XwyIBATwD