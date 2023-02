Fortnite pozyskało najsłynniejszego łowcę potworów. Wiedźmin Geralt wkracza do akcji

Gościnne występy w Fortnite to od lat już pewnego rodzaju tradycja. W kolejnych sezonach gry battle royale nie brakuje crossoverów z masą popularnych postaci - mniej bądź bardziej intuicyjnych dla klimatu. Tym sposobem trafiał tam Kratos, Kapitan Ameryka, Thanos, ale także Ghostbusters, Boba Fett czy Rick Grimes z serialu The Walking Dead. Kwestią czasu było zatem wprowadzenie Geralta z Rivii, dla którego zresztą to nie pierwsza taka kolaboracja.

Zgodnie z zapowiedzią z końcówki ubiegłego roku, słynny Geralt z Rivii dostanie swoją skórkę w Fortnite. Aby ją uzyskać, będziemy musieli przejść szereg specjalnie przygotowanych na tę okazję wyzwań.

Cały zestaw otrzymamy płatnej przepustki (950 V-dolców w służącym do tego sklepie wirtualnym). Dalej musimy wykonać pewne konkretne zadania. I tak specjalny ekran wczytywania zyskujemy po aktywowaniu rozszerzenia rzeczywistości w 5 różnych mieczach, za trzy zlecenia dostaniemy wiedźmiński spray, plecak w kształcie broni Geralta pojawi się po pokonaniu bossa, wykonanie emotki w sali tronowej na Cytadeli zaowocuje emotką znaku Igni, no i wreszcie zadanie 500 punktów obrażeń bronią białą przyniesie nam kilof "Stalowy Miecz Wiedźmina". W ten sposób trafi do nas skórka legendarnego łowcy potworów.

Ale to nie koniec atrakcji dla graczy. Logując się specjalnej stronie pojawi się możliwość wykonania zestawu wyzwań Szkoły Lamy (tak, Lamy). Do tego akurat przepustka nie będzie potrzebna, natomiast dziś rozpoczyna się pierwsza część owego eventu - kolejne udostępnione zostaną 14, 21 i 28 lutego. Całość potrwa do 12 marca. Geralt z Rivii pojawia się więc gościnnie w kolejnej grze. Dotąd mogliśmy nim powalczyć w szóstej odsłonie Soul Calibura, odwiedził także uniwersum Monster Hunter, jego wyprawy sięgają także ziem Arkesii w Lost Ark.

Źródło: Fortnite