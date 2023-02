Star Wars Jedi: Survivor - 9 minut zapisu rozgrywki. Zobaczcie jak wygląda walka i eksploracja na planecie Koboh

Jak wiemy od jakiegoś tygodnia, lekko przedłużyło nam się czekanie na nadchodzący hit od Respawn Entertainment. W tym przypadku jednak półtoramiesięczne opóźnienie może przynieść korzyści w postaci poprawionej gry na dzień premiery - szczególnie mowa tutaj o porcie PC, trudnym orzechu do zgryzienia dla większości deweloperów gier AAA w ostatnim okresie. Co się tyczy samej rozgrywki, na razie wyglądało to zachęcająco, a nowy gameplay utwierdza nas w przekonaniu, że sequel Fallen Order może być sukcesem.

Opóźniony projekt Star Wars Jedi: Survivor otrzymał nowy zapis rozgrywki. Przez równo 9 minut możemy obejrzeć trochę potyczek i eksplorację na jednej z planet startowych - Koboh.

Na kanał IGN zawitał gameplay prezentujący fragment początku przygody powracającego Kala Kestisa. Po wstępnej misji Jedi na wygnaniu ląduje na planecie Koboh. Tam zmuszony jest do zmierzenia się z jej niebezpieczeństwami, aby naprawić swój statek. Przypomina to trochę sytuację z pierwszej części gry, gdy po ucieczce przed inkwizycją Imperium Kal trafił na inną dość żyzną planetę - Bogano. Teraz jest już połączony z Mocą, a wyzwania zdają się być znacznie bardziej wymagające, więc już na starcie powinno być o wiele ciekawiej niż dotąd.

W trakcie rozgrywki zaobserwować możemy całkiem zróżnicowane środowisko, jak na mimo wszystko anonimową planetę. Eksploracja odkrywa przed nami nie tylko lokalne stwory i uzbrojone męty, ale także znajome oblicza: będące reliktami Wojen Klonów droidy. Na uwagę zasługuje rzecz jasna pokaźny zestaw ataków i animacji, których w Fallen Order nie było. Walka na dwa miecze prezentuje się niezwykle efektownie i chociaż to wczesny etap gry, widać wyraźnie, że Kal jest już znacznie bardziej doświadczonym adeptem swojej sztuki. Zapowiada się naturalna ewolucja pierwszej części - a jeszcze nie zobaczyliśmy m.in. obiecanych wierzchowców.

Źródło: Youtube