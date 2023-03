Windows 12 zadebiutuje w drugiej połowie 2024 roku. Tak przynajmniej zdaje się sądzić sam Intel

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że użytkownik Twittera leaf_hobby upublicznił szczegóły dotyczące procesorów Intel Meteor Lake-S oraz chipsetu Intel Z890. Jak podał informator, na liście systemów, którą będzie wspierać 14 generacja procesorów Niebieskich pojawił się niespodziewanie Windows 12. Czyżby to zwiastowało, że w drugiej połowie 2024 roku ujrzymy następce Windowsa 11? Jak zatem może wyglądać następna wersja "okienek" od firmy Microsoft?

Microsoft odwołał swoje przyrzeczenie, jakoby Windows 10 miał być ostatnim ich systemem. Jak się okazuje, jakiś czas temu mówiło się nawet o tym, że Microsoft planuje powrócić do praktyki wydawania nowego systemu co trzy lata. Niczym nadzwyczajnym jest też fakt, że producenci systemów operacyjnych często informują z dużym wyprzedzeniem firmy odpowiedzialne za hardware o swoich planach na przyszłość. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że przeciek na temat nowego Windowsa 12 oznacza co najmniej to, że firma z Redmond w pełni pracuje już nad następcą Windowsa 11. Jakiś czas temu w wywiadzie dla The Verge szef marketingu Microsoftu stwierdził, że gdy firma zacznie opracowywać następców obecnego Windowsa, z pewnością skupią dużą wagę na integracji systemu ze sztuczną inteligencją.

Jak pisaliśmy tutaj, pierwsze rozwiązanie SI - Bing Search został już wprowadzony w aktualizacji obecnego OS. Warto też dodać, że twórcy sprzętu i niskopoziomowego oprogramowania powoli wprowadzają już ulepszenia i udogodnienia pod obsługę systemów AI w Windows OS. Dobrym przykładem niech będzie dedykowany silnik AI dla Microsoft Windows Studio Effects, stworzony przez AMD dla układów mobilnych AMD Ryzen 7000. Jeżeli jesteście ciekawi, jak może wyglądać Windows 12, to końcem zeszłego roku Kamer Kaan Avdan, twórca na YouTube i designer UI oraz animacji, stworzył własną wizję nadchodzącego systemu. Jego projekt ukazuję bardzo duże przeobrażenie standardowego UI. Teraz pulpit nie jest już płaskim obrazem, ale dynamiczną i interaktywną sceną. Warto zapoznać się z poniższą prezentacją ciekawego pomysłu.

