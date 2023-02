Windows 11 - aktualizacja KB5022913 przynosi całe zatrzęsienie zmian, w tym Bing Search zintegrowany z paskiem zadań

Microsoft od czasu kiedy wybuchł "boom" na usługi związane z ChatGPT, stara się stosować swoje rozwiązanie gdzie to tylko możliwe. Najpierw Bing został zasilony ulepszoną wersją modelu językowego - GPT 3.5. Tak narodził się Bing Search, z którego do tej pory skorzystało ponad milion osób. Następnie usługi Bing AI zostały zintegrowane z przeglądarką Microsoft Edge oraz komunikatorem Skype. Nadchodzi więc czas na dodanie ich do Windowsa 11.

Microsoft stara się stosować swoje rozwiązania we wszystkich swoich usługach. Dzięki najnowszej aktualizacji systemu usługi Bing AI zostaną zintegrowane z Windowsem 11. Zmian jednak jest o wiele więcej, niż można było się spodziewać.

Nie da się zaprzeczyć, że Microsoft idzie za ciosem i stosuje ekspansję swoich usług opartych na SI na coraz większą skalę. Choć wydawać by się mogło, że rozwiązania te wymagają jeszcze doszlifowania, to nie jest to żadną przeszkodą dla firmy do dalszego wprowadzania ich do gotowych produktów. Już niebawem bezpośrednio na pasku zadań w systemie Windows 11 będziemy mogli ujrzeć pole wyszukiwania, które zostanie bezpośrednio połączone z usługą Bing Search. Daje to nam wgląd do nowego centrum dowodzenia przygotowanego przed producenta. Zostaną więc udostępnione możliwości takie jak w przeglądarkowej: zadawanie pytań, wyszukiwanie informacji czy rozmowa z chatbotem. Na ten moment, jeśli ktoś ma dostęp do usługi Bing Search, od razu po pobraniu aktualizacji będzie mógł korzystać z tej nowości. Wszyscy inni użytkownicy muszą poczekać, aż usługa zostanie udostępniona lub zarejestrować się na liście oczekujących.

Kolejną wprowadzoną nowością (choć na razie dla testerów) jest znana już posiadaczom Androida aplikacja Phone Link (Łącze z telefonem). Za jej pośrednictwem połączymy iPhone'a bezpośrednio z systemem Windows i uzyskamy dostęp do wielu funkcji. Będziemy więc mogli bez przeszkód odpisywać na wiadomości, odbierać powiadomienia czy wykonywać połączenia. Dodatkowo dochodzi dostępna już integracja aplikacji "Zdjęcia" z iCloud, więc posiadacze Apple'owych smartfonów powinni być zadowoleni. Jeśli zaś chodzi o właścicieli któregoś z modeli Samsunga, można teraz uruchomić hotspot ze smartfonu, klikając opcję znajdującą się w liście dostępnych sieci Wi-Fi. Dodatkowo dostępna jest funkcja Recent Websites, która pozwoli przenieść sesje przeglądarki z urządzenia mobilnego do komputera (również dotyczy to Samsungowych smartfonów). Nastąpiła również integracja programu Windows Studio Effects z paskiem zadań. Uruchomimy teraz efekty takie jak kontakt wzrokowy, rozmycie tła czy automatyczne kadrowanie jednym kliknięciem.

Microsoft Teams również uzyskał dostęp do wspomnianego paska. Producent podaje, że teraz całość jest dużo bardziej funkcjonalna i mamy dostęp do szybkiego podglądu wideo czy bezpośredniego rozpoczynania rozmowy. Aplikację Quick Assist (Szybka Pomoc) otworzymy teraz dużo szybciej dzięki dodaniu jej do Menu Start. Dostępny jest też nowy wskaźnik, który podświetla ikony lub jakikolwiek inny element na ekranie. Zmiany dotknęły również widżety. Od teraz możemy wykorzystać aplikacje Phone Link, Xbox Game Pass oraz te od partnerów Microsoftu (jak Meta i Spotify), jako jeden z nich. Posiadacze urządzeń z ekranem dotykowym mogą korzystać z funkcji chowania się paska zadań i nowych gestów, które na pewno ułatwią nawigowanie po systemie.

W narzędziu do wycinania ekranu jest teraz funkcja nagrywania tego, co widzimy oraz późniejszej edycji materiału. Poprawione zostały również opcje udostępniania materiału. Nowość, z której z pewnością ucieszą się wszyscy programiści (a przynajmniej ci, którzy używają go w tym celu) - w Notatniku mamy teraz możliwość otwierania nowych kart. Natomiast bardzo przydatna zmiana dotknęła ludzi niewidomych. Microsoft dodał obsługę wielu monitorów brailowskich oraz specjalnie zaprojektowanych wyświetlaczy HumanWare. Funkcja narratora została ulepszona również pod względem obsługi tych rozwiązań i ma zapewnić łatwiejszą obsługę dodatkowych akcesoriów. Miło, że producent skupia się również na takich aspektach.

W ustawieniach znajdziemy teraz dedykowane opcje i zalecenia w celu jak najlepszego wykorzystywania energii. Jest to spowodowane zapewne kontynuacją działań firmy, mających na celu zmniejszenie emisji CO2. Dla tych, którzy korzystają z Azure Active Directory (AAD), w Menu Start zostały zaimplementowane algorytmy SI, które pomagają wyświetlić odpowiedni treści. Funkcje mają pomóc szybciej przygotować się do spotkać czy uzyskać dostęp do współdzielonych plików. Firma przygotowała również zupełnie nową aplikację Windows 365, która dostępna jest w Sklepie Windows. Pozwala ona korzystać z wykupionych komputerów w chmurze i szybciej przełączać się pomiędzy nimi a lokalnym sprzętem. I to już wszystkie nowości zaprezentowane nam przez Microsoft.

