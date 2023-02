Windows 11 może wkrótce samodzielnie sterować podświetleniem LED RGB. Dodatkowe oprogramowanie nie będzie już potrzebne?

Podświetlenie RGB już na dobre zadomowiło się w naszych komputerach i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości nowe komponenty nagle przestały się świecić we wszystkich kolorach tęczy. Mimo to do sterowania LED-ami nadal musimy używać zewnętrznego oprogramowania każdego z producentów. Możliwe jednak, że już niebawem programy w stylu Corsair iCUE czy Razer Synapse staną się zupełnie zbędne.

Microsoft pracuje obecnie nad uniwersalną funkcją, która przejęłaby wszystkie podstawowe zadania związane z podświetleniem LED RGB. W sieci pojawiły się właśnie zrzuty ekranu z wczesnych kompilacji systemu Windows 11, które jasno sugerują, że ustawienia podświetlenia peryferiów są (lub były) już testowane przez twórców i stosowne opcje mogą być niebawem udostępnione dla wszystkich. Screeny pokazują, że wszystkie możliwe opcje dotyczące np. koloru czy stylu podświetlenia RGB zmieszczą się w jednym panelu. Z pewnością może być to znaczące ułatwienie dla użytkowników, którzy ciągle muszą instalować różne programy od producentów sprzętu.

Obecnie nie ma potwierdzenia, czy w opcjach znajdą się ustawienia RGB dotyczące płyty głównej i karty graficznej, ale technicznie powinno to być również możliwe. Może to jednak wymagać dodatkowej pracy zespołu programistów. Microsoft jeszcze oficjalnie nie ogłosił dodanie opcji LED RGB w systemie Windows 11, ale firma pracuje nad szeregiem eksperymentalnych funkcji, które mają pojawić się w większej aktualizacji systemu jeszcze w tym roku. Jest więc szansa, że prędzej czy później gracze doczekają się wszystkich ustawień podświetlenia w jednym miejscu.

New settings for device lighting make an appearance in build 25295. Is this the beginning of the end for low quality RGB gamer gear apps? The spec for this is from 2018 and references to the feature have been around for years. Not cancelled after all https://t.co/oG4JbKsoeB pic.twitter.com/bMtxCH8REo