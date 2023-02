tiny11 - zmodyfikowany Windows 11, który uruchomisz nawet na starszym sprzęcie

Od dawna systemy Microsoftu nie są już mało wymagającymi produktami. Najnowsze dzieło - Windows 11 - do instalacji potrzebuje 4 GB pamięci RAM, modułu TPM oraz 64 GB wolnego miejsca na dysku (sam system zajmuje trochę ponad 20 GB). Okazuje się jednak, że system można "odchudzić" do tego stopnia, że jego wymagania spadną co najmniej o połowę. Poznajcie kompilację "zaprojektowaną, aby tchnąć życie w stare sprzęty".

Tiny11 jest dość okrojonym systemem Windows 11, dzięki czemu będziemy w stanie go uruchomić na starszych sprzętach. Jakich zmian trzeba było dokonać, aby osiągnąć taki efekt?

"Nareszcie jest! Oparty na Windows 11 Pro 22H2, tiny11 zawiera wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego korzystania z komputera, jednak bez zbędnych śmieci spotykanych w standardowych instalacjach" - w taki sposób programista o nicku NTDev opisuje swoją odchudzoną wersję. Dzięki dokonanym zmianom teraz z powodzeniem możemy uruchomić system na wiekowym sprzęcie. Całkiem sprawnie radzi sobie nawet na konfiguracji z 2 GB pamięci RAM. Dodatkowo nie wykorzystuje on już ponad 20 GB po instalacji a zaledwie 8 GB. Dzięki czemu udało się osiągnąć taki efekt? W głównej mierze poprzez usunięcie Windows Component Store (WinSxS). Jest to katalog współdziałający z funkcją Windows Side-by-Side. Odpowiada on na różne wersje funkcji w systemie (komponenty) oraz biblioteki DLL. Jak to wpływa na cały system?

It's finally here!

Based off of Windows 11 Pro 22H2, tiny11 has everything you need for a comfortable computing experience without the bloat and clutter of a standard Windows installation.

https://t.co/yM1Ip2ljjB pic.twitter.com/Tg5PWUZU1Q — NTDEV @ntdev@mastodon.social (@NTDEV_) February 2, 2023

Poprzez usunięcie wspomnianego WinSxS nie możemy zainstalować nowych funkcji ani języków. Więc gdy pojawią się jakiekolwiek nowości, zapewne trzeba będzie szukać nowego obrazu ISO z instalacją. To co pozostaje w systemie to niezbędne minimum potrzebne do działania. Uświadczymy więc podstawowe programy jak Paint czy Notatnik, jednak nic poza tym. Microsoft Store również działa, więc bez problemu możemy ściągnąć dodatkowe aplikacje. Domyślnie system korzysta z lokalnych kont, jednak jeśli mamy taką potrzebę możemy skorzystać z naszego internetowego odpowiednika. Sam system możemy zainstalować, omijając moduł TPM oraz na sprzętach, które z uwagi na specyfikację nie spełniają oficjalnych wymagań. Jeśli mamy takie urządzenie, który wykorzystujemy do podstawowych zadań, ale jednocześnie chcemy skorzystać z najnowszego systemu Microsoftu - jest to jakaś alternatywa.

Twórca "tiny11" z uwagi na dyskusje prowadzone na temat bezpieczeństwa wypowiada się na Twitterze, że cała kompilacja jest całkowicie niegroźna i pozbawiona jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania. Jednak spora część użytkowników wypowiada się bardzo sceptycznie. Nie sposób im się dziwić, w czasach gdzie jest tyle oszustw. Tak więc w przypadku instalacji systemu, bierzemy na siebie całą odpowiedzialność. Całość można pobrać ze strony Archive.org. Obraz ISO zajmuje 3 GB zamiast około 5 GB spotykanych przy standardowej wersji. Pozostawiam również filmik pokazujący, jak działa okrojona wersja systemu.

After reading some comments about tiny11, here are a few remarks that I want to make: — NTDEV @ntdev@mastodon.social (@NTDEV_) February 3, 2023

Źródło: TomsHardware