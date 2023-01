Windows 10 zostanie wycofany ze sprzedaży na stronie Microsoftu. Zbliża się początek procesu zakończenia wsparcia systemu

Microsoft Windows 10 jest niezwykle udaną edycją systemów operacyjnych Microsoftu. Obecnie cieszy się także największą popularnością. Wszystko jednak wskazuje na to, że amerykańska firma będzie powoli zmierzała w kierunku wygaszania systemu. Pojawiła się informacja o zakończeniu sprzedaży tej edycji popularnych "okienek" dla konsumentów indywidualnych, jeszcze w tym miesiącu. Sprzedaż ma zostać wstrzymana wyłącznie na stronie Microsoftu.

Windows 10 w edycji Home i Pro zostanie już wkrótce wycofany ze sprzedaży na stronie Microsoftu. System będzie ciągle dostępny do kupienia u podmiotów trzecich.

Udział Windowsa 10 na rynku oscyluje obecnie w okolicy 68%. Dla porównania Windows 11 przyjął się na zaledwie ok. 17% komputerów wykorzystujących systemy Microsoftu. Nieco lepiej wyglądają statystyki wśród graczy. Z Windowsa 11 korzysta bowiem nieco ponad 28% użytkowników platformy Steam. Choć najnowsza wersja "okienek" przyjmuje się stosunkowo powoli, firma z Redmond najwyraźniej nie zamierza czekać z powolnym procesem wycofywania starszego systemu z rynku. Doniesienia wskazują, że wraz z ostatnim dniem stycznia, Microsoft zakończy sprzedaż najpopularniejszej edycji Windowsa dla indywidualnych konsumentów.

Wycofane ze sprzedaży mają zostać systemy Windows 10 Home oraz Windows 10 Pro. Trzeba zaznaczyć, że dotyczyć to będzie wyłącznie strony Microsoftu, więc system powinien ciągle być dostępny w sprzedaży u podmiotów trzecich. Amerykańska korporacja zapewne chce tym krokiem zachęcić użytkowników do przesiadki na najnowszą edycję "okienek". Windows 10 będzie wspierany do 14 października 2025 roku. Choć jest to ciągle odległy termin, to podjętą decyzję można traktować jako pierwszy krok na drodze do wycofywania systemu.

Najnowszy system Microsoftu nie jest pozbawiony błędów. Nie tak dawno, gracze skarżyli się na spadki wydajności w grach po aktualizacji systemu do wersji 22H2. Nie może zatem dziwić, że wielu użytkowników sceptycznie podchodzi do Windowsa 11, choć trzeba pamiętać, że poprzednia edycja także miewała problemy. Microsoft znajdzie się zapewne w ogniu krytyki za przedwczesne wycofywanie Windowsa 10 z rynku. Zobaczymy, jak przełoży się to na statystyki upowszechnienia najnowszej wersji systemu.

Źródło: Tom's Hardware, Digital Information World