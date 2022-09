Windows 11 po aktualizacji do wersji 22H2 może uprzykrzyć życie graczom z kartami graficznymi GeForce

Microsoft powoli udostępnia użytkownikom nową dużą aktualizację do systemu Windows 11. Oznaczona jest ona jako 22H2 i zmienia całkiem sporo względem poprzedniej edycji. Można liczyć m.in. na poprawę bezpieczeństwa, dodanie kart w eksploratorze plików czy inteligentne zaznaczanie i kopiowanie plików. Szkoda tylko, że nie wszystkie zmiany wyszły na plus. Mimo kilku funkcjonalnych nowości system może właściwie uniemożliwić granie osobom z kartami graficznymi GeForce.

Jeśli posiadacie układ Zielonych, lepiej wstrzymajcie się z aktualizacją systemu do wersji 22H2. Gracze narzekają na drastyczne spadki płynności, niskie zużycie CPU i problemy z synchronizacją G-Sync.

Niektórzy użytkownicy zaobserwowali drastyczny spadek liczby klatek na sekundę ze 120 do 30 FPS. Spadki te występują ponoć w losowych momentach i towarzyszy im rozrywanie obrazu. Co więcej, niektórzy nie są w stanie korzystać z synchronizacji G-Sync, a inni narzekają na bardzo niskie użycie procesora w grach. Wydaje się, że wszyscy poszkodowani posiadają kartę graficzną GeForce. Procesor nie ma tu większego znaczenia - na forum Microsoftu i Reddit można przeczytać o nowszych, jak i nieco starszych jednostkach Intela lub AMD.

Póki co nie widać rozwiązania problemu, jednak NVIDIA wie już o problemie. Producent potwierdził już na swoim forum, że nowe narzędzia do debugowania są obecnie w procesie aktywacji, jednak nie podano żadnej konkretnej daty. Chętni mogą sami pomóc Zielonym - TUTAJ znajduje się link do platformy zgłaszania błędów dotyczących sterowników kart graficznych GeForce. Jeśli więc posiadacie układ Zielonych, lepiej wstrzymajcie się z aktualizacją do wersji 22H2. Jeśli jest już po fakcie i powyżej opisane błędy dotknęły także Was, rozsądnie będzie wrócić do poprzedniej wersji. No, chyba, że jesteście cierpliwi i chcecie poczekać na poprawkę.

Źródło: MSpoweruser, Guru3D