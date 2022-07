Windows 11 wciąż nie cieszy się przesadnym zainteresowaniem wśród graczy. Tak wskazuje czerwcowa ankieta Steam

Jak zauważył nasz redakcyjny kolega Damian w jednej z większych publikacji na temat Windowsa 11, niektóre gry na tym systemie zdają się działać trochę lepiej, co wpływa na większą liczbę klatek na sekundę. W przypadku chociażby Far Cry'a 6, po przesiadce z Windowsa 10 na 11, liczba FPSów potrafi wzrosnąć nawet o 10. A jednak z najnowszych "Okienek" wciąż nie korzysta przesadnie duża liczba graczy. Według statystyk Steama, jest to wyłącznie 1/5 ankietowanych.

Microsoft Windows 11 zadebiutował w finalnej formie 5 października ubiegłego roku, a od tamtej pory pojawiło się przynajmniej kilka większych aktualizacji, które naprawiły najpoważniejsze błędy, wynikające z wprowadzenia do komputerów nowego systemu operacyjnego. Windows 11 promowany jest przede wszystkim jako najlepszy system dla graczy, co w dużym stopniu potwierdziły przeprowadzone dotąd przez naszą redakcję testy. Faktycznie, przynajmniej część gier może liczyć na wzrost liczby klatek na sekundę, co bez wątpienia jest dużym atutem Windowsa 11, nie wspominając już o takich growych ulepszeniach jak DirectStorage oraz AutoHDR. Oprócz tego znalazła się tu także opcja, którą polubią głównie laptopy - Dynamic Refresh Rate, czyli rozwiązanie coraz częściej spotykane w nowoczesnych smartfonach.

Więcej na ten temat możecie przeczytać już jednak w podlinkowanych materiałach, a my wróćmy do meritum, a więc do steamowych statystyk. 22,03% – taki jest dokładny udział procentowy systemu Windows 11 wśród klientów Steama (oczywiście wśród tych, którzy zgodzili się przesyłać informacje o swoich podzespołach do Valve). Oznacza to, że liczba korzystających z najnowszej wersji systemu od Microsoftu wzrosła o 1,77 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca. To wciąż niewiele. Jak można się spodziewać, zdecydowana większość steamowych graczy wciąż wiernie tkwi przy 64-bitowej wersji systemu Windows 10. Przyczyny mogą być różne, na pewno jednak wielu graczy lęka się nowego Windowsa 11 ze względu na kilka "wtop", które system ów zdołał już zaliczyć, a także za pewne braki (ja na przykład nie mogę mu wybaczyć, że nie umożliwia rozgrupowywania ikon na pasku zadań).

Źródło: Steam