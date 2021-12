Recenzja Windows 11 - Wszystko co należy wiedzieć o najnowszym systemie operacyjnym Microsoftu dla komputerów PC

W ostatnim czasie przygotowaliśmy już kilka artykułów, w których ważną bądź centralną rolę odgrywa najnowszy system operacyjny Microsoftu - Windows 11. Nie da się ukryć, że to jedna z najważniejszych premier w świecie PC w 2021 roku, choć jednocześnie była to premiera, której się jeszcze kilka miesięcy temu nie spodziewaliśmy a mało kto w ogóle wierzył, że Windows 10 doczeka się następcy. Los jednak lubi płatać figla, a my dzisiaj możemy już użytkować jego następcę w postaci Windowsa 11. Wykonaliśmy testy wydajności, omówiliśmy kwestię aktualizacji oraz pierwszej konfiguracji, a także przetestowaliśmy pierwszego ultrabooka z fabrycznie zainstalowanym Windowsem 11 - Acera Swift 3. Pora przejść do swoistego podsumowania i oceny nowych Okienek na bazie doświadczeń zebranych zarówno z laptopów do gier, jak również Acera Swift 3.

Autor: Damian Marusiak

Pod względem wizualnym Windows 11 nie jest taką rewolucją w stosunku do Windowsa 10, jakim był np. Windows 8 w porównaniu do Windowsa 7. Oczywiście jest wiele rzeczy, które usprawniono oraz poprawiono, jednak jest to bardziej ewolucja. Kiedy Panos Panay prezentował po raz pierwszy nowego Windowsa, skupiano się przede wszystkim na takich aspektach jak design, wydajność oraz ogólna optymalizacja systemu. Producent zdecydował się także na dość odważny ruch, przynajmniej jeśli chodzi o kwestię aktualizacji. Zmniejszono liczbę wspieranych procesorów, skupiając się wyłącznie na modelach sprzed maksymalnie 4 lat. Miało to finalnie wpłynąć na ogólną, lepszą płynność działania. Wydaje się, że tym razem Microsoft nie chce za wszelką cenę wyciskać jak najwyższego wyniku, jeśli chodzi o ilość urządzeń, na których zainstalowany jest Windows 11. Może to wydawać się na pierwszy rzut oka błędną decyzją, niepodyktowaną żadnymi konkretnymi powodami. Po kilku tygodniach od premiery nowy system wydaje się być jednak faktycznie bardziej dopracowany.

Microsoft Windows 11 to najnowsza wersja systemu operacyjnego dla komputerów PC. Oceniamy wszystkie jego najważniejsze funkcje na bazie testowanego ultrabooka Acer Swift 3.

Microsoft Windows 11 zadebiutował w finalnej formie 5 października, a od tamtej pory pojawiło się przynajmniej kilka większych aktualizacji, które naprawiły najpoważniejsze błędy, wynikające z wprowadzenia do komputerów nowego systemu operacyjnego. Windows 11 promowany jest przede wszystkim jako najlepszy system dla graczy. Nasze testy wydajności potwierdziły, że przynajmniej część gier może liczyć na darmowy wzrost liczby klatek na sekundę, co bez wątpienia jest dużym atutem Windowsa 11. Proces aktualizacji obecnych komputerów PC dopiero niedawno się rozpoczął, wobec czego coraz więcej urządzeń może już bez problemu pracować pod kontrolą nowego systemu operacyjnego.

W recenzji skupimy się przede wszystkim na nowościach, jakie wprowadza Windows 11 w zakresie codziennego użytkowania. Sporo będzie także na temat gier, jako że nowe Okienka od samego początku zapowiadane były jako najlepsza wersja Windowsa, przygotowana z myślą o grach. Wśród najważniejszych nowości znalazły się takie funkcjonalności jak DirectStorage oraz AutoHDR. Oprócz tego znalazła się także inna opcja, którą polubią przede wszystkim laptopy - Dynamic Refresh Rate, czyli rozwiązanie coraz częściej spotykane w nowoczesnych smartfonach. Technika dynamicznego odświeżania ekranu ma poprawić ogólną energooszczędność. Porozmawiamy także odrobinę na temat odświeżonego designu, lecz także decyzji które nie koniecznie przypadły mi do gustu. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że Windows 11 nie jest systemem perfekcyjnym - taki po prostu nie istnieje. Microsoft robi jednak wiele, by poprawić w swoich Okienkach co tylko się da, tak aby korzystanie było równie przyjemne bez względu na to, czy mowa o desktopie, laptopie czy urządzeniu hybrydowym.