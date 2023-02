Windows 11 - nadchodzi nowy eksplorator plików. Tym razem zmiany będą dotyczyły przeglądania zdjęć

W systemie Windows czasami ukrywane są funkcje, które są dopiero w fazie testowania i mają zostać upublicznione z czasem. Zdarzają się też ukryte easter eggi, które dzięki wielu "entuzjastom" wychodzą na jaw po latach. Jednym z takich użytkowników jest Albacore. W udostępnionym przez niego poście na Twitterze, możemy zobaczyć nadchodzącą zmianę w systemowym eksploratorze plików. Ujrzymy teraz nową, funkcjonalniejszą galerię zdjęć.

Dzięki najnowszemu odkryciu użytkownika Twittera Albacore wiemy, jak będzie wyglądał już niebawem nowy eksplorator plików. W końcu doczekamy się usprawnień w przeglądaniu zdjęć na Windowsie.

Eksplorator plików w końcu może doczekać się zmian, odnoszących się do przeglądania zdjęć. Użytkownik Albacore odkrył nową funkcję w buildzie 25300. Na udostępnionym przez niego screenie widzimy całkowicie przebudowaną galerie zdjęć, którą można przeglądać według dat i panelu wyszukiwania na pasku w prawym górnym rogu. Według niego opiera się ona na języku XAML (Extensible Application Markup Language) oraz WASDK (Windows App SDK). Informacje te możemy zobaczyć po najechaniu myszką na ikonkę kawałka pizzy. Wyświetlany jest wtedy komunikat "You are previewing the Windows App SDK version of File Explorer". Domyślnie funkcjonalność jest wyłączona, jednak za pomocą pewnych zmian w rejestrze można to zmienić.

Hidden within build 25300 is something Longhorn's shell designers wished to one day see in production — a XAML based photo gallery right inside File Explorer. Not as flashy as Phodeo, but I'd say it still counts. Has a timeline scrollbar & configurable photo source list. pic.twitter.com/Nbdqjm65pa — Albacore (@thebookisclosed) February 19, 2023

Źródło: Tomshardware

Dużym ułatwieniem w przeglądaniu zdjęć będzie sortowanie ich po dacie. Z opinii użytkowników wiadomo, że po najechaniu na konkretny rok, eksplorator "scrolluje" widok w odpowiednie miejsce. Możemy wyszukiwać pliki po nazwach, jednak nie uświadczymy tu jakiejkolwiek funkcji rozpoznawania tego, co znajduje się na zdjęciach. Dla przykładu wpisując wyraz "cytryna", eksplorator znajdzie tylko pliki o tej nazwie. Trochę rozczarowujące z uwagi na to, jaką technologią dysponujemy obecnie. Klikając na ikonkę nowej galerii PPM i przechodząc do właściwości, możemy dodać źródła, z jakich mają być wyświetlane obrazy. Oczywiście Microsoft wciąż pracuje nad tą wersją, więc zdarzają się różne błędy i aplikacja nie jest zbyt stabilna. Na finalną wersję przyjdzie zapewne trochę poczekać, jednak jeśli ktoś ma ochotę, może sam zobaczyć, jak się wszystko prezentuje. Aby uruchomić na wspomnianym buildzie nową funkcję:

Uruchamiamy wiersz poleceń (CMD) w trybie administratora. Następnie wpisujemy "reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell\Update\Packages\MicrosoftWindows.Client.40729001_cw5n1h2txyewy /v Compatible /t REG_DWORD /d 1" Po zmianach w rejestrze potrzebujemy pobrać program ViveTool, dzięki któremu będziemy mogli włączyć ukryte funkcje systemowe. Wypakowujemy program w dowolne miejsce na dysku, po czym przechodzimy z powrotem do CMD, który uruchomiony jest w trybie administratora i wyszukujemy ścieżkę z wypakowanym programem. Teraz uruchamiamy każde z następujących poleceń:

ViveTool.exe /enable /id:40729001

ViveTool.exe /enable /id:40731912

ViveTool.exe /enable /id:41969252

ViveTool.exe /enable /id:42922424

ViveTool.exe /enable /id:41040327

ViveTool.exe /enable /id:42295138

ViveTool.exe /enable /id:42105254

Po wszystkim wykonujemy restart systemu i kiedy uruchomimy eksplorator plików, powinniśmy ujrzeć nową ikonkę galerii oraz kawałka pizzy.

Źródło: Twitter