Parallels - od dziś możesz już legalnie korzystać z systemu Windows na Makach z procesorami M1 oraz M2

Do tej pory uruchomienie Windowsa na MacBookach było dość problematyczne, szczególnie wtedy, jeśli składnik BootCamp nie był dostępny. Mówiąc bardzo skrótowo, umożliwiał on nam bootowanie Windowsa z zainstalowanym obok systemem od Apple. W przypadku braku tej opcji trzeba było się posłużyć jednym z programów do wirtualizacji systemu. I właśnie tutaj napotykano opór, jeśli chodzi o legalność takiego rozwiązania.

Microsoft oficjalnie zaczął wspierać aplikację Parallels, dzięki której uruchomisz system Windows na Makach z Apple Silicon.

Jak się okazuje instalacja systemu Windows poprzez wspomniane aplikacje jak VMWare Fusion czy tytułowy Parallels, było już dawno możliwe. Jednak nie było to oficjalne rozwiązanie i z prawnego punktu widzenia niezbyt legalne. Wszystko dlatego, że Windows na platformach z procesorami ARM uznawany był za legalny, jeśli był już preinstalowany na takim urządzeniu. A żeby zainstalować wirtualne kopię Windowsa poprzez Parallels, wykorzystywana była luka, przez którą dodatkowo nie można było aktywować systemu. Jednak w dniu dzisiejszym Microsoft postanowił zabrać głos w tej sprawie i teraz program Parallels jest uznawany za "autoryzowane rozwiązanie do uruchomienia wersji ARM Windows 11 Pro oraz Windows 11 Enterprise w wirtualnym środowisku na komputerach z Apple M1, oraz M2".

Rzecz jasna to rozwiązanie wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Gry i aplikacje wykorzystujące DirectX 12 lub OpenGL3.3 mogą nie działać prawidłowo. Nie uruchomimy też Androidowych aplikacji ze sklepu Amazon Appstore z powodu braku wsparcia WSA. Spotkamy się również z brakiem obsługi środowiska GNU/Linux, Windows Sandbox, a także VBS. Jednak będziemy w stanie uruchamiać natywne aplikacje z Windowsa w wersji ARM i to zarówno 32, jak i 64-bitowe. Mamy też pełne wsparcie Microsoftu, jako że ten sposób jest uznawany teraz za (niejako) domyślny i w pełni legalny. Możemy więc bez trudu aktywować system. Oczywiście istnieją inne rozwiązania - szczególnie jeśli chodzi o opcje biznesowe. Możemy na przykład skorzystać z usługi Windows 365 i użytkować system w chmurze. Wygodne i proste rozwiązanie, jednak jak każde, ma swoje wady. W tym wypadku może to być cena. Podstawowa maszyna posiadająca 2 rdzenie, 4 GB RAM oraz 128 GB dysk kosztuje 135zł miesięcznie. Choć zawsze jest to jakaś alternatywa.

Źródło: Microsoft