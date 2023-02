Windows 11 zostanie wzbogacony o nową funkcję. Zamykanie procesów stanie się łatwiejsze

Niemal każdy użytkownik systemu Windows zna klawiaturowy skrót Ctrl + Shift + Esc, który odpowiada za uruchomienie menedżera zadań. Staje się on niezbędny, gdy program przestaje odpowiadać na polecenia, a jedynym rozwiązaniem jest zamknięcie i ponowne włączenie nieprawidłowo działającej aplikacji. Okazuje się, że Microsoft pracuje nad wdrożeniem nowej funkcji - zamykanie procesów będzie możliwe bezpośrednio z poziomu paska zadań.

Dotychczas, aby zamknąć zawieszony program, użytkownicy systemu Windows musieli skorzystać z menedżera zadań, a następnie odszukać i zakończyć działanie wybranego procesu. Mimo że nie jest to skomplikowana czynność, Microsoft najwyraźniej uznał, iż warto zadbać o początkujące osoby i jeszcze bardziej ją uprościć. Użytkownik Twittera @PhantomOfEarth odkrył, że trwają prace nad umożliwieniem zamykania procesów bezpośrednio z poziomu paska zadań. Nowa funkcja została dodana do niedawno udostępnionej wersji Windows 11 Insider Preview (build 25300), jednak jest domyślnie ukryta. W jaki sposób można ją włączyć?

You will soon be able to quickly end an entire task/process by right clicking it on the taskbar and choosing a new 'End task' option, Task Manager style. New in build 25300 and hidden.



vivetool /enable /id:42592269 pic.twitter.com/mdw9XLeQln