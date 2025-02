Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord - poznaliśmy datę premiery wyjścia z Early Access remake'u kultowej gry sprzed dekad

W roku 1981 rozpoczął się jeden z najbardziej długowiecznych cykli w branży. Andrew Greenberg wraz z Robertem Woodheadem wypuścili na Apple II bodaj pierwszą grę, w której mogliśmy kierować drużyną bohaterów. We wrześniu zeszłego roku zespół Digital Eclipse wypuścił zaś we wczesnym dostępie remake tej klasyki. I choć trafił on do stosunkowo wąskiej grupy odbiorców, zbiera bardzo dobre oceny. Teraz czekamy już na właściwą wersję tytułu.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord wyjdzie z Early Access już 23 maja, oferując już pełne odkurzenie klasyki.

Za oryginalne Wizardry odpowiada studio Sir-Tech - mające na koncie zresztą także za dwie pierwsze odsłony Jagged Alliance (świetnie oceniona część trzecia stworzona została już przez Haemimont Games). Założenia są dość proste: dobierając sześcioosobową drużynę (do wyboru mamy pięć ras i osiem różnych klas postaci), wchodzimy w pełen niebezpieczeństw labirynt, by powstrzymać złego czarnoksiężnika Werdnę i odzyskać niezwykle potężny amulet. Poza zaledwie kilkoma graficznymi wizerunkami (np. bestie), gra się przy niemalże gołym tekście, toteż pomimo ciekawej i wymagającej struktury trudno zasiąść do czegoś takiego współczesnym graczom.

Za ambitny remake wzięła się ekipa z Digital Eclipse. Mają już spore doświadczenie w odświeżaniu dawnych hitów - co pokazali przy np. Disney Classic Games Collection, Street Fighter: 30th Anniversary Collection czy Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Odnowione Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, z klimatyczną szatą graficzną - pod którą znajdziemy wyjątkowo wierne przeniesienie pierwowzoru z dodanym sterowaniem - spotkało się z bardzo entuzjastycznym odzewem i niewielkim wycinkiem osób, którym koncept się nie spodobał czy to z powodu pewnych niedopracowanych aspektów, czy konkretnych technicznych rozwiązań. Wersja 1.0 odrestaurowanej edycji jednej z najbardziej wpływowych gier RPG w historii pojawi się za niespełna miesiąc na pecetach, konsolach Sony i Microsoftu poprzedniej oraz obecnej generacji, a także na Nintendo Switch.

