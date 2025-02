Silent Hill: Ascension - interaktywna odsłona, gdzie każdy gracz na świecie decyduje o dalszych losach bohaterów. Jest data premiery

Idea interaktywnej rozgrywki, w której to gracz ma ścisły wpływ na przedstawione wydarzenia, jest z nami obecna już od jakiegoś czasu. Z pewnością znamy ją na przykład z platformy Netflix, na której mamy dostęp do kilku takich doświadczeń. Tym razem jednak na dużo większą skalę zobaczymy inne rozwiązanie - serię horrorów, w której to społeczność będzie decydować o losach postaci. Silent Hill: Ascension ma być czymś zupełnie nowym i połączyć świat gier oraz filmów.

Poznaliśmy właśnie oficjalną światową premierę produkcji Silent Hill: Ascension. Tytuł ma być jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem, w którym to gracze przejmą kontrolę nad rozwijającą się fabułą.

O powstawaniu produkcji dowiedzieliśmy się już pod koniec 2022 roku, kiedy to zapowiedziano także inne tytuły z serii (np. Silent Hill 2). Za tworzenie Silent Hill: Ascension odpowiedzialne jest kilka studiów gier, w skład których wchodzą Genvid Entertainment, Behaviour Interactive, Bad Robot Games, a także dj2 Entertainment. Oczywiście wydawcą w wypadku tej serii nadal będzie Konami. Całość ma się opierać na przedstawieniu wydarzeń bohaterów, na których jak już wspomniano, to właśnie uczestnicy będą mieli największy wpływ. W trakcie rozgrywki wszyscy gracze będą mogli podjąć wiele interakcji, z kolei na sam koniec udostępniona zostanie możliwość głosowania, a decyzja podjęta przez największą liczbę osób przełoży się na dalszy rozwój wydarzeń.

Twórcy twierdzą, że nawet oni nie wiedzą, jak potoczy się cała fabuła, albowiem przewidzianych jest kilka różnych zakończeń. W celu skorzystania z tej interaktywnej produkcji wystarczy udać się na oficjalną stronę bądź pobrać aplikację na urządzenia mobilne. Premiera ma się odbyć już 31 października 2023 roku w noc Halloween o godzinie 03:00. Fabuła ma się skończyć po sześciu miesiącach, a kolejny epizody będą się ukazywać co tydzień (będzie to podsumowanie codziennie udostępnianych scen i interakcji). Rozrywki nie zabraknie więc na długo. Natomiast dość ciekawie prezentuje się rozkład polubień oraz negatywnych opinii pod filmem z datą premiery - na ten moment wynosi on analogicznie 132/123, tak więc gracze są dość podzieleni.

Źródło: YouTube @Genvid Entertainment